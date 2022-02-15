Росія і Китай мають намір розділити світ на сфери впливу - Столтенберг

Росія і Китай діють спільно-Столтенберг / Reuters

Росія і Китай спільними зусиллями хочуть досягти того, щоб у світі великі сили могли вирішувати те, що малі сили не можуть, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції в Брюсселі.

"Це реальність, яка впливає на нашу безпеку. Але що ми бачимо принципово, так це те, що дві авторитарні влади — Росія і Китай — діють разом. Їм не подобаються правила міжнародного порядку, вони не поділяють наші цінності, свободу, демократію. Це є причиною, через яку вони заперечують право суверенних демократичних націй обирати своє власне майбутнє", - зазначив він.

За словами Столтенберга, в НАТО відзначили зближення Пекіну і Москви за останні роки, зокрема - це проведення спільних навчань, спільна робота на дипломатичній арені.

Генсек підкреслив, що Альянс має реагувати на зближення Росії і Китаю, які, будучи авторитарними силами, заперечують право суверенних держав на самовизначення.

При цьому, за словами Столтенберга, НАТО має підтримувати діалог з Китаєм, щоб обговорювати контроль над озброєнням, враховуючи, що Китай зараз швидко розвиває нові ядерні можливості, ракети дальньої дальності, ультра-звукові ракети.

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Можливе вторгнення Росії в Україну

Видання Spiegel повідомило із посиланням на дані ЦРУ і американських військових, що напад Росії на Україну може статися в найближчої середи, 16 лютого.

Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван також заявив, що Російська Федерація може почати вторгнення в Україну під час проведення Олімпійських ігор у Пекіні — напад може статися до 20 лютого.

Президент США Джо Байден під час відеоконференції з лідерами країн ЄС і НАТО також назвав передбачуваною датою вторгнення Росії в Україну 16 лютого.

З позицією президента США не погодився Брюссель і Лондон. Як пише Politico, представник Великобританії сказав, що у них "інша інтерпретація" розвідданих на 16 лютого і, загалом, в Європі "інша картина" того, що відбувається.

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