"Ядерні загрози Росії - проблема не України, а всього світу": Подоляк розніс промову Лаврова в ООН

Промова Лаврова в ООН - насмішка Росії над глобальними інституціями, - Подоляк / Колаж Офіс президента, Reuters

Погрози Росії з трибуни Ради безпеки ООН демонструють неповагу Москви до глобальних інституцій. Держави Ядерного клубу повинні пояснити країні-агресору наслідки її риторики. Російські загрози є проблемою не тільки для України, але і всього світу. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

У своєму Twitter-акаунті, коментуючи слова глави російського МЗС Лаврова в ООН про, мовляв, поширення ядерної доктрини РФ на території України, які Москва зібралася анексувати, він сказав, що агресор насміхається над глобальними інституціями.

"Завуальовані погрози ядерною зброєю з трибуни ООН від члена Радбезу ООН - більшого глузування над глобальними інституціями неможливо і уявити", - вважає Подоляк.

Також він додав, що погрози Росії – це проблема не тільки України, і закликав країни Ядерного клубу попередити Москву про наслідки подібної риторики.

"Ядерні погрози РФ - це проблема не України, а всього світу. Члени Ядерного клубу мають окреслити Росії наслідки. "Скринька Пандори" має бути закритою", - підкреслив Михайло Подоляк.

Погрози Путіна застосуванням ядерної зброї

Президент Росії Володимир Путін 21 вересня оголосив мобілізацію в країні і пригрозив світу застосуванням ядерної зброї у разі нібито загрози територіальній цілісності російської держави. Москва збирається визнати свої "референдуми", спрямовані на анексію територій України.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Путін не піде на застосування ядерної зброї. Втім, подібного сценарію виключати не можна.

"Ми не можемо заглянути в голову цій людині, є ризики. Завтра Путін може сказати: крім України ми також хочемо частину Польщі, в іншому випадку ми застосуємо ядерну зброю. Ми не можемо йти на такі компроміси", - вважає гарант.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов зробив заяву про те, що якщо Путін хоч на крок наблизиться до застосування ядерної зброї, світ миттєво відповість.

І Путіна вже про це попередили.

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