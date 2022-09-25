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"Істерично шукає ресурси": Путін майже прямо сказав росіянам, що програє війну - Подоляк

25 вересня 2022, 15:59

Господар Кремля по суті визнав, що всю контрактну армію Росії, яка повинна була "взяти Україну за три дні", знищили, зазначив радник глави ОП.

Путін, Подоляк
Подоляк заявив, що Путін фактично визнав, що програє війну / УНІАН, ОПУ

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що оголошенням часткової мобілізації російський диктатор Володимир Путін фактично говорить своїм громадянам, що він програє війну в Україні.

Господар Кремля по суті визнав, що всю контрактну армію РФ, яка повинна була "взяти Україну за три дні", знищили, і зараз потрібно істерично шукати хоч якісь ресурси.

"Ця людина на прізвище Путін практично сьогодні говорить своєму суспільству, одну річ: ми програємо війну і тому зараз істерично шукаємо будь-які ресурси, щоб хоча б цей процес загальмувати", - сказав Подоляк в ефірі 24 каналу.

Радник глави ОП зазначив, що якщо до повномасштабного вторгнення в Україну росіяни їздили світом, подорожували і заробляли, то зараз вони "змушені залишатися в Росії без грошей та нормального ставлення від міжнародного співтовариства".

"До того ж (росіяни, - ред.) ще й мають перспективу бути мобілізованими і померти в Україні", - додав Подоляк.

Часткова мобілізація в Росії

Російський диктатор Володимир Путін у середу, 21 вересня, оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії.

Крім цього, Путін заявив, що Росія "підтримає рішення жителів Донбасу, Херсонщини та Запорізької області" про проведення так званих "референдумів" про приєднання до країни-агресора РФ.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Після оголошення мобілізації в Росії почалися акції протесту. Крім того, в РФ палять адміністрації та військкомати.

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