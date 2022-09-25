"Істерично шукає ресурси": Путін майже прямо сказав росіянам, що програє війну - Подоляк

Подоляк заявив, що Путін фактично визнав, що програє війну / УНІАН, ОПУ

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що оголошенням часткової мобілізації російський диктатор Володимир Путін фактично говорить своїм громадянам, що він програє війну в Україні.

Господар Кремля по суті визнав, що всю контрактну армію РФ, яка повинна була "взяти Україну за три дні", знищили, і зараз потрібно істерично шукати хоч якісь ресурси.

"Ця людина на прізвище Путін практично сьогодні говорить своєму суспільству, одну річ: ми програємо війну і тому зараз істерично шукаємо будь-які ресурси, щоб хоча б цей процес загальмувати", - сказав Подоляк в ефірі 24 каналу.

Радник глави ОП зазначив, що якщо до повномасштабного вторгнення в Україну росіяни їздили світом, подорожували і заробляли, то зараз вони "змушені залишатися в Росії без грошей та нормального ставлення від міжнародного співтовариства".

"До того ж (росіяни, - ред.) ще й мають перспективу бути мобілізованими і померти в Україні", - додав Подоляк.

Часткова мобілізація в Росії

Російський диктатор Володимир Путін у середу, 21 вересня, оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії.

Крім цього, Путін заявив, що Росія "підтримає рішення жителів Донбасу, Херсонщини та Запорізької області" про проведення так званих "референдумів" про приєднання до країни-агресора РФ.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Після оголошення мобілізації в Росії почалися акції протесту. Крім того, в РФ палять адміністрації та військкомати.

Інші новини: