Війна закінчиться через 3,5 місяці після падіння Луганська чи Донецька - Подоляк

Подоляк розповів, коли закінчиться війна в Україні / Колаж фото УНІАН, ОП

Війна в Україні, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін, перейде на завершальний етап після падіння Луганська або Донецька. Це остаточно деморалізує російську сторону. Про це заявив радник Офісу президента Михайло Подоляк.

Він додав, що після звільнення одного з цих міст війна триватиме ще 3-3,5 місяці.

"Перша складова це кількість техніки військової, кількість снарядів. Друга складова, падіння одного з двох міст - Луганська чи Донецька. Це остаточно деморалізує все, що є у Російської Федерації з точки зору того, що і так тримається у них на соплях, все вже впаде остаточно. Після падіння Луганська або Донецька пройде 3-3,5 місяці і війна остаточно закінчиться", - сказав Михайло Подоляк.

Подоляк розповів, коли закінчиться війна / скріншот

Нагадаємо, колишній командувач армією США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес заявив, що до кінця 2022 року українські військові зможуть відтіснити російських окупантів на позиції, які були під контролем ворога станом на 23 лютого. А вже до середини 2023 року ЗСУ можуть зайти до Криму.

Також стало відомо про те, що українські військові звільнили селище Новоселівка на Донеччині, яке розташоване в 9 кілометрах від Лиману. Російських окупантів вигнали з населеного пункту бійці 81-ї бригади і Національної гвардії України.

Інші новини: