"Бальзам на серце": в ЄС бурхливо відреагували на підрив Кримського мосту

Підірваний Кримський міст / СБУ

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив про те, що за вибухом на Керченському мосту у суботу вранці можуть стояти українські сили.

При цьому він привітав "українські спецслужби" з цією подією. Про це Рейнсалу сказав у коментарі Delfi.

"Естонія, безумовно, вітає це (вибух на Керченському мосту) і вітає українські підрозділи спеціального призначення, які, ймовірно, стоять за цією операцією", - зазначив глава естонського МЗС.

Він додав, що Керченський міст має важливе символічне значення для Росії, оскільки з'єднує Росію і Крим і був важливою логістичною ланкою. Для особисто Володимира Путіна міст був важливий ще й як символ того, що Крим "назавжди залишиться частиною Росії".

Рейнсалу не виключає, що підрив мосту був запланований до 70-річчя Путіна. "Я вважаю, що ця мета стоїть дуже давно", - додав він.

У свою чергу депутат Сейму Польщі від фракції лівих Роберт Бедронь назвав "бальзамом на серце" новини про підрив Кримського моста.

Вибухи на Кримському мосту

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Криму вранці в суботу, 8 жовтня, спалахнула пожежа на Кримському мосту. Над ним піднімається стовп чорного диму.

За попередньою інформацією, там спалахнула частина залізничної гілки або паливний залізничний потяг.

"Повідомляється про НП в районі Кримського моста в Керчі. Місцеві жителі кажуть, що загорілася частина залізничної гілки. Інформація перевіряється", - зазначають пропагандисти.

Раньше прогриміли потужні вибухи в Новофедорівці під Євпаторією у захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на авіабазі РФ або поруч з аеродромом, з якого злітають військові літаки окупантів, які атакують ракетами мирні міста України.

Пізніше стало відомо, що по військовому аеродрому в Новофедорівці було завдано удару українською зброєю. Американські журналісти наводять свідчення високопоставленого українського військового, який знайомий з ситуацією.

При цьому в Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві нагадали окупантам про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.

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