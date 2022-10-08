"Бальзам на серце": в ЄС бурхливо відреагували на підрив Кримського мосту

Керченський міст має важливе символічне значення для Росії, нагадав Урмас Рейнсалу.
Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив про те, що за вибухом на Керченському мосту у суботу вранці можуть стояти українські сили.
При цьому він привітав "українські спецслужби" з цією подією. Про це Рейнсалу сказав у коментарі Delfi.
"Естонія, безумовно, вітає це (вибух на Керченському мосту) і вітає українські підрозділи спеціального призначення, які, ймовірно, стоять за цією операцією", - зазначив глава естонського МЗС.
Він додав, що Керченський міст має важливе символічне значення для Росії, оскільки з'єднує Росію і Крим і був важливою логістичною ланкою. Для особисто Володимира Путіна міст був важливий ще й як символ того, що Крим "назавжди залишиться частиною Росії".
Рейнсалу не виключає, що підрив мосту був запланований до 70-річчя Путіна. "Я вважаю, що ця мета стоїть дуже давно", - додав він.
У свою чергу депутат Сейму Польщі від фракції лівих Роберт Бедронь назвав "бальзамом на серце" новини про підрив Кримського моста.
Вибухи на Кримському мосту
Нагадаємо, в тимчасово окупованому Криму вранці в суботу, 8 жовтня, спалахнула пожежа на Кримському мосту. Над ним піднімається стовп чорного диму.
За попередньою інформацією, там спалахнула частина залізничної гілки або паливний залізничний потяг.
"Повідомляється про НП в районі Кримського моста в Керчі. Місцеві жителі кажуть, що загорілася частина залізничної гілки. Інформація перевіряється", - зазначають пропагандисти.
Раньше прогриміли потужні вибухи в Новофедорівці під Євпаторією у захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на авіабазі РФ або поруч з аеродромом, з якого злітають військові літаки окупантів, які атакують ракетами мирні міста України.
Пізніше стало відомо, що по військовому аеродрому в Новофедорівці було завдано удару українською зброєю. Американські журналісти наводять свідчення високопоставленого українського військового, який знайомий з ситуацією.
При цьому в Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві нагадали окупантам про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.
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