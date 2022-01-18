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Тиск на Україну та реалізація "Мінська" щодо Донбасу: у Росії вибухнули вимогою до США

18 січня 2022, 18:52

У МЗС РФ заперечують відомості про підготовку нової російської агресії проти України.

Лавр
США повинні змусити Київ виконати Мінські угоди - Лавров / Reuters

Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив про те, що США, мовляв, не повинні поширювати відомості про плани Москви на нову військову агресію проти України, які РФ вважає "спекуляцією". За його словами, замість цього Штатам нібито слід змусити Київ піти на реалізацію Мінських угод щодо Донбасу.

Як повідомляє пресслужба МЗС Росії, про це він заявив за підсумками телефонної розмови з держсекретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном. Бесіда відбулася у вівторок, 18 січня, перед поїздкою американського чиновника з офіційним візитом в Україну.

читайте такожЗагрози Україні не буде, якщо Київ піде на запуск "Мінська": РФ вибухнула ультиматумом ЗаходуЗокрема, Лавров сказав, що Москва розглядає інформацію про можливе військове вторгнення Росії в Україну як, мовляв, "спекуляції" і закликав Блінкена не поширювати такі відомості. Як стверджує російський дипломат, замість цього Вашингтон, мовляв, повинен змусити Київ реалізувати "Мінськ".

"У контексті ситуації на південному сході України міністр закликав держсекретаря не тиражувати спекуляції про нібито підготовлювану "російську агресію", а змусити владу у Києві виконати в повному обсязі Мінські угоди", - підкреслюється у повідомленні зовнішньополітичного відомства РФ.

Раньше Держдеп США опублікував повідомлення про підсумки телефонної розмови держсекретаря Ентоні Блінкена з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. У Вашингтоні закликали Москву до продовження перемовин в умовах напруженої ситуації біля кордонів України. Також Блінкен заявив про підтримку територіальної цілісності і суверенітету української держави і закликав до підключення до дискусії щодо безпеки НАТО та України.

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Чому Росія та Україна не можуть домовитися щодо запуску Мінських угод

Проблема домовленостей Києва та Москви щодо реалізації Мінських угод для врегулювання російсько-українського конфлікту на Донбасі полягає в діаметрально протилежній позиції сторін.

Росія наполягає на тому, щоб Україна вела перемовини щодо вирішення конфронтації з російськими окупаційними адміністраціями "ЛНР" і "ДНР". Також Москва закликає до проведення виборів у ОРДЛО до виведення звідти незаконних збройних формувань РФ. Тільки за такої умови росіяни готові поступитися Києву захопленою ділянкою українсько-російського кордону на Донбасі.читайте такожЗапуск "Мінська" в обмін на нормандський формат: Путін вибухнув ультиматумом Україні щодо Донбасу

Україна дотримується точки зору, згідно з якою перемовини з "ЛДНР" категорично неможливі. Вони не є суб'єктами процесу і повністю підконтрольні Москві. Вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей повинні відбутися тільки після того, як звідти будуть виведені російські війська. Кордон має бути передано Києву до того, як у ОРДЛО відбудуться місцеві вибори.

Умови Москви щодо виборів категорично неприйнятні для офіційного Києва, оскільки реалізація такого сценарію означатиме легалізацію російської присутності на Донбасі.

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