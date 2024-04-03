Атака дронів на РФ: у Курську спалахнула масштабна пожежа

У Міноборони РФ повідомили, що засоби ППО збили 5 українських безпілотників: 1 - над Бєлгородською областю і 4 - над Курською.

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У Курську спалахнула пожежа після атаки дронів / скріншот

Увечері 3 квітня в російському Курську після атаки безпілотників спалахнула масштабна пожежа.

Губернатор Курської області Роман Старовойт повідомив, що над містом і областю було збито чотири дрони.

За його словами, у місті пошкоджено будинки.

відео дня

Місцеві жителі опублікували кадри з місця інциденту - на відео видно масштабну пожежу.

Дивіться відео - У Курську після атаки безпілотників спалахнула масштабна пожежа:

У Міноборони РФ повідомили, що засоби ППО збили 5 українських безпілотників: 1 - над Бєлгородською областю і 4 - над Курською областю.

"Бавовна" в РФ

2 квітня дрони атакували завод у Татарстані за понад 1000 км від України. За повідомленнями джерел, атаку могло здійснити Головне управління розвідки Міноборони України.

1 квітня в російському Єкатеринбурзі сталася масштабна пожежа на військовому заводі "Уралмаш". Спочатку пролунав вибух, а потім у небо здійнявся густий чорний дим. Відомо, що вогонь охопив площу в понад 800 квадратних метрів.

У російському місті Енгельс уночі 20 березня прогриміли вибухи. Місцева влада і Міноборони країни-агресора РФ заявили про атаку безпілотників. За даними Telegram-каналів, у місті пролунало до чотирьох вибухів. Нібито працювали сили ППО.

Що таке "бавовна" Ситуація бере початок ще з кінця 2010-х років. Тоді Кремль дав вказівку російським ЗМІ будь-які вибухи (передусім ‒ газу) офіційно називати хлопками. Якщо ж журналісти порушували цей наказ, то на них чекав величезний штраф, пише Главред. Через деякий час після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну на території самої РФ регулярно почали відбуватися вибухи та пожежі. Місцева влада, ймовірно, за вказівкою Кремля, не давала достовірних пояснень, а пропагандисти за старою звичкою заговорили про "хлопки". Хтось із українських користувачів соцмереж вирішив скаламбурити. Українці зіграли на омонімічності слів. Бо українською рослина "хлОпок" називається "бавовна". "Бавовна сленг" став дуже популярним Гугл-запитом.

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