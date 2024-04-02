Ворог атакує щоночі: у ЗСУ попередили, що РФ посилить удари дронами Shahed

У Росії не зупиняли виробництво БПЛА. Збір дронів відбувається постійно. Тому російський терор може стати масштабнішим.

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ЗС РФ посилять атаки дронами Shahed / Колаж: Главред, фото: Сили оборони Півдня, 126 окрема бригада ТРО

Російські окупанти ймовірно продовжать атакувати територію України дронами. Причому російський терор може стати масштабнішим. Про це попередила начальник об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк.

За її словами, противник не зупиняв виробництво БПЛА.

"Збір відбувається у них постійно. Виробництво у них є, вони навіть хизуються тим, що роблять це на власній території, маркуючи дрони, уламки яких ми знаходимо, буквами російського алфавіту", - сказала Гуменюк.

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Вона вважає, що дронові атаки можуть стати більш масштабними.

"І те, що дронові атаки, які ми спостерігаємо в останні ночі, менш масовані, може свідчити про необхідність переорієнтації, перерозподілу накопиченого ресурсу. І далі атаки посилюватимуться. Вони будуть досить регулярними, фактично щоночі ворог атакує", - вважає Гуменюк.

Також пресцентру Сил оборони півдня повідомила, що окупанти змінили тактику. Дедалі частіше ворог застосовує балістичні ракети, які розміщені на тимчасово окупованій території Кримського півострова.

"Вони намагаються тиснути на більш глибокі регіони України, а не лише на прифронтові райони", - сказала Гуменюк.

Хто така Наталія Гуменюк Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

Ракетні та дронові удари РФ по Україні

Заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Вадим Скібіцький заявив, що навесні РФ може завдати ще кілька масованих ударів по українській енергетиці.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов також вважає, що у Росії є сили і засоби для того, щоб завдавати по Україні масованих комбінованих атак. За його словами, зараз у країни-агресора може бути накопичено близько тисячі ракет різних типів. Жданов також назвав можливі цілі окупантів.

Нагадаємо, ракетно-дронова атака РФ 29 березня тривала 9 годин. В Укренерго повідомили, що окупанти атакували теплові та гідроелектростанції в центральному та західному регіонах.

За даними Повітряних сил, окупанти застосували різні типи ракет та ударні БПЛА. Загалом - 99 засобів повітряного нападу. У результаті протиповітряного бою знищено 84 повітряні цілі: 58 "Шахедів" і 26 ракет.

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