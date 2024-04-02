РФ атакують дрони зі штучним інтелектом: у CNN розкрили деталі

Дрон можна "навчити" визначати географію і мету, до якої він прямує, кажуть експерти.

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Дрони атакують цілі в РФ / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, АрміяInform

Атаки по об'єктах нафтогазової промисловості Росії стали можливими завдяки використанню безпілотників, які обладнані штучним інтелектом.

Це допомагає дронам орієнтуватися й уникати глушіння, йдеться в матеріалі CNN.

Уточнюється, що дрони оснащуються бортовим комп'ютером із супутниковими даними і даними про місцевість.

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"Польоти визначаються заздалегідь із нашими союзниками, і літаки дотримуються плану польоту, що дає нам змогу вражати цілі з точністю до метра", - розповіло джерело, близьке до української програми безпілотників.

Як уточнює аналітик Королівського інституту об'єднаних служб Ноя Сільвія, обладнаний ним дрон можна "навчити" визначати географію і ціль, до якої він прямує. При цьому БпЛА стає повністю автономним і не потребує зв'язку із супутниками.

Експерт з питань війни з використанням дронів і штучного інтелекту Кріс Лінкольн-Джонс зазначив, що рівень "інтелекту" поки що дуже низький, оскільки технологія перебуває лише на ранніх стадіях розвитку свого потенціалу.

Українські далекобійні дрони, що атакують НПЗ у РФ, впливають на економіку РФ сильніше, ніж західні санкції, резюмується в матеріалі CNN.

Що таке "бавовна" Ситуація бере початок ще з кінця 2010-х років. Тоді Кремль дав вказівку російським ЗМІ будь-які вибухи (передусім ‒ газу) офіційно називати хлопками. Якщо ж журналісти порушували цей наказ, то на них чекав величезний штраф, пише Главред. Через деякий час після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну на території самої РФ регулярно почали відбуватися вибухи та пожежі. Місцева влада, ймовірно, за вказівкою Кремля, не давала достовірних пояснень, а пропагандисти за старою звичкою заговорили про "хлопки". Хтось із українських користувачів соцмереж вирішив скаламбурити. Українці зіграли на омонімічності слів. Бо українською рослина "хлОпок" називається "бавовна". "Бавовна сленг" став дуже популярним Гугл-запитом.

Удари по цілях у РФ

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що дрони атакували завод у Татарстані за понад 1000 км від України. За повідомленнями джерел, атаку могло здійснити Головне управління розвідки Міноборони України.

Раніше повідомлялося, що на "Уралмаші" прогриміли вибухи. У російському Єкатеринбурзі сталася масштабна пожежа на військовому заводі "Уралмаш". Повідомляють, що спочатку пролунав вибух, а потім у небо здійнявся густий чорний дим.

Після цього стало відомо, що під Москвою загорівся найбільший завод "Електроізоліт". Як повідомляють російські пропагандисти, спалахнув просочувальний цех. Вогонь охопив майже 3 тисячі кв.м. Працівників заводу евакуювали.

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