Дрони атакували завод у Татарстані за понад 1000 км від України: там збирали "Шахеди"

У місті Єлабуга у Татарстані в країні-агресорці Росії вранці 2 квітня пролунали вибухи. Місцеві жителі скаржилися на атаку дронів.
Місцеві чиновники зазначали, що була здійснена атака на підприємства в Єлабузі та Нижньокамську, але при цьому вони стверджують, нібито технологічний процес не був порушений.
При цьому російські пропагандистські ЗМІ повідомляли, що був атакований нафтопереробний завод "Єлаз-Нафтопродукт".
Очевидці зазначали, що бачили два безпілотники, які залетіли в особливу економічну зону Єлабуга, і після цього пролунало кілька вибухів.
Також у країні-агресорці Росії кажуть, нібито внаслідок вибухів постраждав гуртожиток. У пресслужбі очільника Татарстану повідомляли, що начебто під час атаки на підприємство в Єлабузі постраждали кілька людей.
При цьому російські пропагандисти кажуть, нібито удару завдав безпілотник UJ-22 Airborne – український ударний комплекс від "Ukrjet", на борту якого нібито було не менше 20 кг вибухівки.
У мережі з’явилася інформація, що атаки було дві – по НПЗ "Єлаз-Нафтопродукт" і території особливої економічної зони "Алабуга".
Що таке "Алабуга"?
"Алабуга" – особлива економічна зона промислово-виробничого типу в Єлабузькому районі Республіки Татарстан. Розташована в 10 км від Єлабуга, 25 км від Набережних Челнів, 40 км від Нижньокамська і 210 км від Казані. Займає площу 3903,5 га, пише Вікіпедія.
ГУР атакувало завод зі збірки "Шахедів"
Джерела видання "РБК-Україна" повідомили, що Головне управління розвідки Міноборони України атакувало завод зі збірки "Шахедів" у Татарстані за 1000 км від України.
Дивіться відео вибухів після атаки безпілотників у Татарстані:
Ще відео вибухів після атаки безпілотників:
Вибухи на заводах у Росії – останні новини
Нагадаємо, 1 квітня на "Уралмаш" пролунали вибухи. У російському Єкатеринбурзі сталася масштабна пожежа на військовому заводі "Уралмаш". Повідомляють, що спочатку пролунав вибух, а потім у небо здійнявся густий чорний дим.
Після цього стало відомо, що під Москвою загорівся найбільший завод "Електроізоліт". Як повідомляють російські пропагандисти, спалахнув просочувальний цех. Вогонь охопив майже 3 тисячі кв.м. Працівників заводу евакуювали.
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