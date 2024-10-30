Атака дронів на Чечню: Кадиров цинічно заявив про загибель українських полонених

Кадиров стверджував, що нібито жертв атаки з їхньої сторони немає.

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Атака дронів на Чечню / колаж: Главред, фото: t.me/akovalenko1989, скріншот з відео

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Кадиров сказав, що через атаку в Гудермесі є жертви серед українських військовополонених

Правозахисники заявили, що їм не відомо про утримування полонених в Чечні

Ймовірно, заяви Кадирова спрямовані на те, щоб захистити важливі об'єкти

Рамзан Кадиров заявив, що внаслідок атаки на російський університет спецназу в Гудермесі є жертви серед українських військовополонених. Про це повідомили росЗМІ, передає nv.ua.

Зазначається, що Кадиров стверджував, що нібито жертв атаки з їхньої сторони немає, проте на кожному стратегічному об'єкті у Чечні є "по десять українських військовополонених". Нібито через це є жертви серед військовополонених.

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Але правозахисники стверджують, що їм не відомі випадки утримання українських військовополонених у Чечні на постійній основі.

"Ніхто з уже звільнених військовополонених, з якими нам вдалося поговорити, не повідомляв нам про те, що їх постійно утримували в Чечні. Нам також не відомо про жоден випадок, коли для утримання полонених використовувалося б приміщення будь-якого університету", — заявили в організації Every Human Being.

В той же час, правозахисники припускають, що українських військовополонених можуть доставити до Чечні та інсценувати їхнє знаходження в "університеті" для підтвердження слів Кадирова.

Варто додати, що колишній прессекретар чеченського батальйону імені Шейха Мансура, який воює на боці України, Іслам Бєлокієв заявив, що слова Кадирова про українських військовополонених є брехнею.

"У Чечні немає українських полонених. Їх утримують в інших регіонах, кадировці іноді їздять туди для зйомок. Лише іноді їх можуть тимчасово, причому лише кілька людей, привезти в Чечню для фейкового відео, а потім тут же відвозять назад", — заявив він у коментарі виданню Кавказ.Реалії.

За його словами, заяви Кадирова спрямовані на те, щоб захистити важливі об'єкти від ударів українських дронів.

Крім того, Бєлокієв не впевнений у тому, що літальний апарат, який атакував "університет", запустили ЗСУ.

Хто такий Рамзан Кадиров Молодший син Ахмата Кадирова, президента Чечні, який загинув унаслідок теракту 2004 року. У 1996 році став помічником і особистим охоронцем свого батька, який у ті роки був муфтієм Чечні та прихильником її незалежності. За власним свідченням Рамзана Кадирова, першого росіянина він убив у 16 років. Коли ж Кадиров-старший перейшов на бік федеральної влади і був призначений главою тимчасової адміністрації Чечні, Рамзан став начальником президентської служби безпеки. Пізніше брав участь в операціях з ліквідації чеченських повстанців. Призначений президентом Чечні в 2007 році. Кадирова неодноразово звинувачували в порушеннях прав людини під час його правління в Чечні. У 2022 році СБУ оголосила Кадирова в розшук, як особу, яка переховується від органів досудового розслідування, пише Вікіпедія.

Атака дронів на Чечню - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 29 жовтня був атакований Російський університет спецназу, розташований у Чеченській республіці. Кадиров стверджував, що після атаки о 6:30 загорівся дах порожньої будівлі, а жертв і постраждалих нібито не було.

Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський заявив, що даний удар може свідчити про початок внутрішніх конфліктів в самій Росії. За його словами, теоретично українські безпілотники могли б досягти Чечні і вразити університет спецназу в Гудермесі, оскільки відстань до нього становить близько 1000 км. Однак важливішою ціллю в цьому регіоні є аеродром дальньої авіації "Моздок", де базуються стратегічні бомбардувальники Ту-95МС ще з радянських часів.

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