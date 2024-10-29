Потужна пожежа на місці прильоту: дрон атакував університет спецназу в Чечні

Дах будівлі загорівся на території Російського університету спецназу в чеченському Гудермесі.

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У Гудермесі атаковано університет спецназу / t.me/akovalenko1989

Коротко:

БПЛА вдарив по університету спецназу в Гудермесі

Кадиров заявив про атаку дрона

У країні-агресорі РФ був атакований Російський університет спецназу, розташований у Чеченській республіці вранці у вівторок, 29 жовтня.

Про атаку повідомив у своєму Telegram-каналі глава Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

"У Чечні атаковано університет спецназу Кадирова", - написав він.

Дах будівлі загорівся на території Російського університету спецназу в чеченському Гудермесі після атаки безпілотника з повітря, повідомив глава Чечні Рамзан Кадиров, якого цитують росЗМІ.

При цьому Кадиров стверджує, що після атаки о 6:30 загорівся дах порожньої будівлі, а жертв і постраждалих нібито немає.

"Слідчі органи зайнялися розслідуванням події та встановленням причетних до злочину осіб. Діяльність РУС не припинено, всі служби працюють у штатному режимі", - написав він.

Хто такий Рамзан Кадиров Молодший син Ахмата Кадирова, президента Чечні, який загинув унаслідок теракту 2004 року. У 1996 році став помічником і особистим охоронцем свого батька, який у ті роки був муфтієм Чечні та прихильником її незалежності. За власним свідченням Рамзана Кадирова, першого росіянина він убив у 16 років. Коли ж Кадиров-старший перейшов на бік федеральної влади і був призначений главою тимчасової адміністрації Чечні, Рамзан став начальником президентської служби безпеки. Пізніше брав участь в операціях з ліквідації чеченських повстанців. Призначений президентом Чечні в 2007 році. Кадирова неодноразово звинувачували в порушеннях прав людини під час його правління в Чечні. У 2022 році СБУ оголосила Кадирова в розшук, як особу, яка переховується від органів досудового розслідування, пише Вікіпедія.

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Дивіться відео - розстріл Росгвардії в Чечні:

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