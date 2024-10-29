Чеченський Кадиров видав цинічну заяву: чим він загрожує Україні

Лідер Чечні наказав своїм воякам одразу вбивати всіх українців.

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Кадиров наказав убивати всіх українців / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, 4 окрема танкова бригада

Головне із заяви Кадирова:

Чеченці перебувають на передовій

Кадиров погрожує Україні "відплатою"

Глава Чечні наказав убивати всіх українців

Лідер Чечні Рамзан Кадиров видав цинічну заяву. Він прямо каже, що наказав чеченцям вбивати українських військових. Відео вже розлетілося в Мережі.

Він також стверджує, ніби його вояки нібито перебувають на передовій. При цьому їм наказано не брати в полон українських військових і стратити їх на місці.

відео дня

"Ми знищимо будинок. Найближчим часом покажемо, що таке відплата, що їм навіть не снилося. І ми з нами жартувати не дозволимо. Я сьогодні дав наказ усім командирам, які перебувають на передовій, не брати в полон, знищувати і посилити боротьбу більш ніж на 100%", - сказав Кадиров.

Дивіться відео із заявою Кадирова:

Кадиров наказав убивати всіх українців / фото: скріншот

Співпраця Путіна з Кадировим - що відомо

Як повідомляв Главред, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж раніше говорив, що лідер Чечні Рамзан Кадиров публічно оголосив так звану "кровну помсту" одразу кільком російським політикам. Через це на нього може чекати "сценарій" Євгена Пригожина.

Експерт Іван Яковина вважає, що глава Кремля Володимир Путін абсолютно залежний від волі Рамзана Кадирова. Політичний оглядач переконаний, що саме Кадиров може загнати російського диктатора в глухий кут.

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