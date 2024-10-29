Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

По університету в Чечні могла вдарити не Україна: деталі від Defense Express

Юрій Берендій
29 жовтня 2024, 20:41
423
Внутрішні конфлікти в Росії, ймовірно, почались ще при живому російському диктаторі Володимиру Путіну, зазначає експерт Defense Express.
По університету в Чечні могла вдарити не Україна: деталі від Defense Express
Стало відомо, хто міг вдарити по університету спецназу в Чечні / Колаж главред, фото: Андрій Коваленко/Telegram, Генштаб ЗСУ

Коротко:

  • В Чечні є більш стратегічні цілі для удару ніж університет спецназу
  • Удар по ньому може означати початок внутрішніх розбірок в РФ

29 жовтня невідомі дрони атакували приміщення Російського університету спецназу в Гудермесі, Чечня. Даний удар може свідчити про початок внутрішніх конфліктів в самій Росії. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" повідомив військовий експерт Defense Express Іван Киричевський.

Експерт зазначає, що теоретично українські безпілотники могли б досягти Чечні і вразити університет спецназу в Гудермесі, оскільки відстань до нього становить близько 1000 км. Однак важливішою ціллю в цьому регіоні є аеродром дальньої авіації "Моздок", де базуються стратегічні бомбардувальники Ту-95МС ще з радянських часів.

відео дня

"Зараз він використовується за своїм прямим призначенням - під МіГ-31 та Ту-22М3", - зазначив Киричевський.

Киричевський також підкреслює, що в Чечні є небезпечніші суб'єкти, ніж так званий університет спецназу. В контексті незначної важливості цієї установи, він додає, що навіть будь-який спиртзавод може бути більш актуальною ціллю. Це породжує припущення, що атака могла бути частиною внутрішніх російських конфліктів.

"Якщо врахувати, що такі речі, як заколот ПВК "Вагнер" у свій час, для росіян вже дійшли до "рутинного" масштабу, то можна очікувати будь-яких дій від сторін конфлікту. Вони себе програмували, що, мовляв, якщо Путін піде, то в них почнуться внутрішні конфлікти, і от, судячи з усього вони почались, хоча Путін при цьому нікуди не пішов", - додав він.

Дрон Лютый инфографика
Що відомо про дрон "Лютий" / Інфографіка: Главред

Хто такий Іван Киричевський

Іван Киричевський – журналіст, експерт Defense Express. Висвітлює теми українсько-російських відносин, ситуації у Білорусі, Польщі, Азербайджані, Вірменії та інших країнах.

Удар по університету спецназу в Чечні - що відомо про удари по Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 29 жовтня у Чеченській республіці РФ було атаковано Російський університет спецназу. Інформацію про удар підтвердив у своєму Telegram-каналі голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Після атаки дронів лідер Чечні Рамзан Кадиров зробив цинічну заяву, в якій прямо заявив, що наказав чеченським військовим вбивати українських солдатів, стверджуючи, що його підрозділи нібито перебувають на передовій та отримали наказ не брати українських бійців у полон, а страчувати їх на місці.

Також у ніч на 28 жовтня дрони завдали ударів по кількох промислових об'єктах у Воронезькій області РФ. Найбільше постраждало підприємство "Етанол-спирт" - один із головних заводів регіону з виробництва ракетного палива, повідомив Андрій Коваленко, очільник Центру протидії дезінформації при РНБО.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Чечні
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
В Пентагоні підтвердили присутність військ КНДР на Курщині: відома їх кількість

В Пентагоні підтвердили присутність військ КНДР на Курщині: відома їх кількість

22:14Україна
Над Україною з'явиться Північне сяйво: коли можна буде подивитись

Над Україною з'явиться Північне сяйво: коли можна буде подивитись

21:29Синоптик
РФ зосередила 200 000 військових: в ЗСУ розповіли, чи є загроза для Дніпропетровщини

РФ зосередила 200 000 військових: в ЗСУ розповіли, чи є загроза для Дніпропетровщини

21:04Україна
Реклама

Популярне

Більше
"Уже не виходить": зрадниця Ані Лорак поскаржилася на свою доньку

"Уже не виходить": зрадниця Ані Лорак поскаржилася на свою доньку

Як очистити застарілий нагар на сковороді: чудодійний засіб за копійки

Як очистити застарілий нагар на сковороді: чудодійний засіб за копійки

Сі Цзіньпін звернувся із дивною заявою до Росії через війська КНДР - Яковенко

Сі Цзіньпін звернувся із дивною заявою до Росії через війська КНДР - Яковенко

Гороскоп на листопад: битва жаб і гадюк у Кремлі, війна в США і добрий знак для України

Гороскоп на листопад: битва жаб і гадюк у Кремлі, війна в США і добрий знак для України

"Далі він сам": Павло Зібров розповів правду про сина від першого шлюбу

"Далі він сам": Павло Зібров розповів правду про сина від першого шлюбу

Останні новини

22:24

P.Diddy брав ваги для відбору жінок на брудні вечірки: скільки мали важити дівчата

22:14

В Пентагоні підтвердили присутність військ КНДР на Курщині: відома їх кількість

22:02

Дорога в один кінець: у ворога почався бунт та масові відмови наступати - "АТЕШ"

22:00

"Уже заговорююсь": зрадниця Ані Лорак цинічно висміяла українську мову

21:53

(Не)скромний вибір Дьоміна: шоумен зізнався, з ким із зірок хотів би близькості

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

21:52

Спить зі ще однією леді: принц Вільям видав "постільний" секрет про ніч із Кейт

21:31

"Накришили американською технікою": в ЗСУ розкрили деталі розгрому РФ на Курщині

21:30

Склад БК РФ під Луганськом потужно здетонував, під роздачу потрапила делегація з МосквиВідео

21:29

Над Україною з'явиться Північне сяйво: коли можна буде подивитись

Реклама
21:04

РФ зосередила 200 000 військових: в ЗСУ розповіли, чи є загроза для ДніпропетровщиниВідео

21:02

"Провідниця Вірочка": Брежнєва у формі "Укрзалізниці" вийшла на популярний рейсВідео

20:41

По університету в Чечні могла вдарити не Україна: деталі від Defense Express

20:38

Не лише як декорація для серванту: яке призначення найвідомішого сервізу "Рибки"

20:34

Сяятиме за лічені хвилини: жінка здивувала способом, як відмити плиту до блиску

20:12

Чеченський Кадиров видав цинічну заяву: чим він загрожує УкраїніВідео

20:00

В Україні не всі студенти звільняються від мобілізації: кому можуть видати повістку

19:56

Росія під час "ядерних" тренувань використала Х-101: усі подробиці

19:53

Експерти закликали ніколи не заливати чай кип'ятком: в чому причинаВідео

19:30

Можна хоч на Місяць полетіти, але результатів переговорів не будеПогляд

19:20

Імітація жорстокого ядерного удару: Путін пішов на дикий крок - Reuters

Реклама
18:52

"Життя жорстоке": Дуда назвав умову, за якої Польща передасть Україні літаки МіГ-29

18:51

В Україну повертаються морози та дощі: коли очікується сильне похолодання

18:49

Будуть свіжі місяцями: 2 найкращі способи, як зберігати яйця довгоВідео

18:41

Росіяни вже за три кілометри від важливого міста: моторошні деталі від МВА

18:33

"Теоретично це можливо": стало відомо куди можуть піти гроші керівників МСЕК

17:55

"Вигрібають" навіть хворих на гепатит: РФ формує нові штурмові підрозділи

17:41

Ні про який прорив не йдеться: Коваленко проаналізував нові втрати РФ на Курщині

17:20

Тетяна Піскарьова рознесла зрадницю Тодоренко

17:17

"У мене стільки цих було": Остап Ступка прокоментував роман із 22-річною

17:13

"Почнеться веселе життя": астролог розкрив, що чекає на Україну, РФ та США у листопадіВідео

17:12

Путін на тлі ганьби із "Сарматом" пафосно оголосив про нові пуски "ядерних" ракетВідео

17:11

У життя увірветься "чорна смуга": прикмети, які не можна порушувати 30 жовтня

17:09

Як визначити характер людини за почерком: на що дивитися і як розшифрувати

17:05

Заробляли мільйони на "інвалідностях": ДБР добралось до МСЕКу в ОдесіФото

16:51

ТОП-3 найміцніші пари: астрологи назвали справжніх соулмейтів-знаків зодіаку

16:41

Війська з КНДР уже потрапили "під роздачу" ЗСУ: ЗМІ розкрили напрямок ударуВідео

16:39

Як сказати українською "перочинний ніж": мало хто знає правильну відповідьВідео

16:25

Рада проголосувала за звільнення генпрокурора Костіна - нардеп

16:08

Загрожує 10 років: у Росії заарештували популярного актора за підтримку України

16:03

Кілька ознак розкажуть все: як дізнатися про характер людини за її підписом

Реклама
16:00

Магія ініціалів: що говорять про людину перші літери її імені

15:58

Від цих стрічок перехоплює подих: ТОП-найкращих нових українських серіалів

15:49

3 кг на 5 соток: найкраще добриво для картоплі, яке потрібно внести восени

15:42

Таємна частина плану перемоги: стало відомо, що Зеленський попросив у союзників

15:40

"Це глибоке спустошення": Джонні Депп зізнався, чи пробачив Ембер Герд

15:16

РФ почала бити по Україні новим типом ракет: в ЗСУ попередили про небезпеку

15:14

"Ми тебе замовили": на онука путініста Іллі Рєзніка почалося полювання

14:59

Процедуру проходження МСЕК спростили: Верховна Рада ухвалила закон

14:49

Крайній захід: Румунія може почати збивати безпілотники – Reuters

14:41

Мобілізація в Україні: в РНБО назвали, скільки ще планують призвати в арміюВідео

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти