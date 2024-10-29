По університету в Чечні могла вдарити не Україна: деталі від Defense Express

Внутрішні конфлікти в Росії, ймовірно, почались ще при живому російському диктаторі Володимиру Путіну, зазначає експерт Defense Express.

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Стало відомо, хто міг вдарити по університету спецназу в Чечні / Колаж главред, фото: Андрій Коваленко/Telegram, Генштаб ЗСУ

Коротко:

В Чечні є більш стратегічні цілі для удару ніж університет спецназу

Удар по ньому може означати початок внутрішніх розбірок в РФ

29 жовтня невідомі дрони атакували приміщення Російського університету спецназу в Гудермесі, Чечня. Даний удар може свідчити про початок внутрішніх конфліктів в самій Росії. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" повідомив військовий експерт Defense Express Іван Киричевський.

Експерт зазначає, що теоретично українські безпілотники могли б досягти Чечні і вразити університет спецназу в Гудермесі, оскільки відстань до нього становить близько 1000 км. Однак важливішою ціллю в цьому регіоні є аеродром дальньої авіації "Моздок", де базуються стратегічні бомбардувальники Ту-95МС ще з радянських часів.

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"Зараз він використовується за своїм прямим призначенням - під МіГ-31 та Ту-22М3", - зазначив Киричевський.

Киричевський також підкреслює, що в Чечні є небезпечніші суб'єкти, ніж так званий університет спецназу. В контексті незначної важливості цієї установи, він додає, що навіть будь-який спиртзавод може бути більш актуальною ціллю. Це породжує припущення, що атака могла бути частиною внутрішніх російських конфліктів.

"Якщо врахувати, що такі речі, як заколот ПВК "Вагнер" у свій час, для росіян вже дійшли до "рутинного" масштабу, то можна очікувати будь-яких дій від сторін конфлікту. Вони себе програмували, що, мовляв, якщо Путін піде, то в них почнуться внутрішні конфлікти, і от, судячи з усього вони почались, хоча Путін при цьому нікуди не пішов", - додав він.

Що відомо про дрон "Лютий" / Інфографіка: Главред

Хто такий Іван Киричевський Іван Киричевський – журналіст, експерт Defense Express. Висвітлює теми українсько-російських відносин, ситуації у Білорусі, Польщі, Азербайджані, Вірменії та інших країнах.

Удар по університету спецназу в Чечні - що відомо про удари по Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 29 жовтня у Чеченській республіці РФ було атаковано Російський університет спецназу. Інформацію про удар підтвердив у своєму Telegram-каналі голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Після атаки дронів лідер Чечні Рамзан Кадиров зробив цинічну заяву, в якій прямо заявив, що наказав чеченським військовим вбивати українських солдатів, стверджуючи, що його підрозділи нібито перебувають на передовій та отримали наказ не брати українських бійців у полон, а страчувати їх на місці.

Також у ніч на 28 жовтня дрони завдали ударів по кількох промислових об'єктах у Воронезькій області РФ. Найбільше постраждало підприємство "Етанол-спирт" - один із головних заводів регіону з виробництва ракетного палива, повідомив Андрій Коваленко, очільник Центру протидії дезінформації при РНБО.

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