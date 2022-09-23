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Армія України штурмує Лиман на Донбасі, війська РФ намагаються утримати позиції – розвідка Британії

23 вересня 2022, 09:46

Сили оборони України протягом 3 днів взяли під контроль плацдарми на східній частині річки Оскол у Харківській області, вважають розвідники.

ЗСУ війська РФ
ЗСУ зміцнюються в Харківській області і атакують війська РФ на Донбасі - британська розвідка/ Колаж Генштаб ЗСУ, Reuters

Збройні сили України продовжують вести наступальні дії на сході країни. Війська зміцнилися на правій частині річки Оскол на Харківщині і штурмують Лиман Донецької області на схід від річки Сіверський Донець. Російські окупанти намагаються утримати захоплені території. Про це заявили в розвідці Міністерства оборони Великобританії.

У зведенні розвідки Британії йдеться про те, що протягом трьох днів ЗСУ вдалося захопити плацдарми на східному березі річки Оскіл у Харківській області. Раніше росіяни намагалися використовувати Оскол для побудови своєї лінії оборони після виведення військ з регіону.

На півдні Донецької області ЗСУ штурмують Лиман в напрямку на схід від річки Сіверський Донець. Обстановка складна, росіяни намагаються втриматися.

"Ситуація на полі бою залишається складною, але наразі Україна чинить тиск на територію, яку Росія вважає важливою для своїх військових цілей", - підкреслили в Міноборони Великобританії.

Війна Росії проти України

Радник Офісу президента Олексій Арестович днями заявив, що ЗСУ можуть оточити війська Росії в місті Лиман Донецької області.

Рух українських сил триває. У разі звільнення Лиману для сил оборони України відкриється дорога до Сватового.

Арестович припустив, що у зв'язку з частковою мобілізацією у Росії Москва може відправити військових на посилення своїх позицій у Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

На його думку, окупанти можуть приступити до наступальних дій. Не виключено сценарій контрудару військ Росії на Харківщині.

У ніч на 23 вересня окупанти РФ намагалися перекинути війська Каховським мостом у Херсонській області. Однак ворогові не вдалося цього зробити. Українські військові завдали удару і зупинили пересування колони.

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Інші новини:

ЗСУ війська Росії війна на Донбасі Лиман війна Росії та України
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