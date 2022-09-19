Окупантів чекає "котел": найближчим часом ЗСУ готові оточити Лиман - Арестович

Арестович / УНІАН

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що деокупація Лиману Донецької області відкриє оперативний простір для українських військових до Сватового Луганської області.

Як сказав Арестович в ефірі Фейгін Live, українські військові продовжують просування на лівий берег річки Оскол і прямують у бік Лиману.

"Такими темпами протягом короткого часу Лиман може влетіти в оточення або бути взятий. Далі відкривається оперативний простір до Сватового, а якщо нам вдасться розширити ці плацдарми, то буде горе північній частині Луганської області. Власне кажучи, бойові дії вже йдуть на території цієї області", - розповів Арестович.

Зазначимо, що відстань між Лиманом і Сватовим становить трохи більше 50 кілометрів.

Ситуація на Донбасі

У розвідці Великобританії заявили, що армія України продовжує свій наступ в Харківській області та в районі Донбасу. Лінія фронту тепер проходить по річці Оскол біля адмінкордону Харківщини та містом Сватове Луганської області.

Глава Українського Центру безпеки і співробітництва Сергій Кузан зазначив, що після звільнення ЗСУ Ізюма Україна фактично отримує вогневий контроль над північчю Донецької та Луганської областей. Таким чином, Київ створює більш вигідні умови для нової битви за Донбас.

Ранише повідомлялося, що сили оборони України звільнили два села на Донеччині - Діброве та Щурове.

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