Росія може застосувати ядерну зброю проти України, щоб зупинити контрнаступ ЗСУ – ГУР

Путін може завдати ядерного удару по Україні - ГУР / УНІАН, ua.depositphotos.com

Президент країни-агресорки Володимир Путін всерйоз вивчає можливість початку ядерної війни. Росія, ймовірно, може застосувати тактичну ядерну зброю по території України, щоб зупинити контрнаступ ЗСУ і знищити українську державність. Наслідки можливого ядерного удару можуть позначитися і на країнах Чорноморського регіону. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

В інтерв'ю Itv він розповів про те, що Москва, можливо, може застосувати ядерну зброю проти України, щоб зупинити контрнаступальну діяльність сил оборони і розтрощити українську державність.

"Можливо, Росія застосує ядерну зброю проти України. Вони спробують зупинити нашу наступальну діяльність і зруйнувати нашу державу", - вважає Скібіцький.

На думку розвідника, можливий ядерний удар загрожує наслідками не тільки Україні, але і таким країнам, як Польща, Туреччина та Болгарія.

"Це загроза для інших країн. Вибух тактичної ядерної зброї вплине не тільки на Україну, а й на Чорноморський регіон. Ми пам'ятаємо історію Чорнобиля. Не виключено, що у нас буде чергова катастрофа на нашій території, у Східній Європі", - підкреслив Вадим Скібіцький.

Погрози Путіна ядерною зброєю

Президент Росії Володимир Путін 21 вересня у своєму виступі, під час якого було оголошено про часткову мобілізацію в країні-агресорі і готовність Москви визнати результати "референдумів" на окупованих територіях України, він пригрозив світу ядерною зброєю.

"Росія також має в своєму розпорядженні різні системи ураження і по окремих компонентах більш сучасні ніж у країн НАТО. При загрозі своїй територіальній цілісності Росія використає всі наявні засоби, це не блеф", - сказав глава Кремля.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Путін не піде на сценарій застосування ядерної зброї. Однак, на думку Зеленського, водночас цього не можна виключати.

"Ми не можемо заглянути в голову цій людині, є ризики. Завтра Путін може сказати: крім України ми також хочемо частину Польщі, в іншому випадку ми застосуємо ядерну зброю. Ми не можемо йти на такі компроміси", - підкреслив український гарант.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що якщо Путін зробить хоча б крок до застосування ядерної зброї, на Росію в короткостроковій перспективі очікує крах. Світ миттєво відреагує. Путіна вже про це попередили.

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