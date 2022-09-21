Відчай у Кремлі: мобілізація у РФ не зупинить контрнаступ ЗСУ - WSJ

ВСУ не остановитмобилизация в РФ / Reuters

"Часткова мобілізація", оголошена Володимиром Путіним у РФ, навряд чи суттєво вплине на темпи контрнаступу Збройних сил України, а перекидання Росією резервів може хіба стабілізувати лінію фронту ближче до зими, коли наступальні операції проводити важче

На думку маршала авіації британських ВПС Едварда Стрінгера,"це останній кидок світлошумової гранати", який "свідчить про слабкість". Його слова цитує The Wall Street Journal.

У матеріалі підкреслюється, що російські збройні сили не здатні прийняти, навчити і розгорнути сотні тисяч новобранців, а насильно мобілізовані солдати навряд чи стануть мотивованими бійцями.

Автори вважають, що "приєднання" захоплених територій до РФ не вплине на вибір Україною цілей для ударів, оскільки ЗСУ вже неодноразово атакували бази росіян в анексованому Криму. Крім того, вогонь ведеться і в прикордонних російських регіонах.

При цьому в статті уточнюється, що було б помилкою дозволити Росії скористатися тактикою залякування ядерним ударом для привласнення захоплених територій, тому що це позначиться на європейському порядку безпеки і створить прецедент.

Також наводиться думка професора школи перспективних міжнародних досліджень Хопкінса Юджина Фінкеля, який заявив про "розпач", що панує в Кремлі: "Вони (росіяни – ред.) сповнені рішучості щось зробити, але не розуміють, що саме вони роблять і як це зробити".

Нагадаємо, раніше Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію на території Росії. За його словами, Москва зібралася закликати на війну з Україною, в першу чергу, військових запасу та осіб, які пройшли строкову службу. Також Путін сказав, що країна-агресор готова визнати "результати референдумів" в окупованих Донецькій, Луганській, і Херсонській областях.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія на 210 день так званої "триденної війни" проти України, отримала мобілізацію, закриті кордони, блокування банківських рахунків, в'язницю за дезертирство та інші наслідки.

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