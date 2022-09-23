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ЗСУ зупинили колону техніки РФ на Каховському мосту: росіяни намагалися пройти вночі

23 вересня 2022, 07:13

Українські воїни не дали пройти ворожій колоні, вдаривши по ній. Результати ударів дорозвідуються.

ЗСУ зупинили колону техніки РФ на Каховському мосту: росіяни намагалися пройти вночі
Російська колона техніки вночі намагалася пройти по Каховському мосту, ЗСУ їх зупинили/ Фото ілюстративне: Вікіпедія, скрін

У ніч на п’ятницю, 23 вересня, російські загарбники намагалися перекинути колону техніки по Каховському мосту на Херсонщині.

Українські воїни не дали їм цього зробити і зупинили ворожу колону контрольованим вогнем. Результати цих ударів дорозвідуються. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

Загалом за добу 22 вересня українська авіація вдарила по ворожих силах 13 разів. Зокрема, сили протиповітряної оборони в Миколаївському і Баштанському районах на Миколаївщині збили п’ять дронів-камікадзе, які ворог скерував по позиціях українських військових.

Ракетно-артилерійські підрозділи виконали близько 280 вогневих завдань. Так, вони ударили вогнем по:

  • двох пунктах управління в Бериславі та Новій Каховці,
  • трьох осередках ворожих сил і техніки в Херсонському й Каховському районах,
  • складу з боєприпасами в Бериславському районі.

Втрати ворога, які підтверджені на цей час, наступні:

  • 18 окупантів,
  • три крупнокаліберні гаубиці "Мста-Б" та "Мста-С",
  • два танки,
  • дві одиниці іншої авто-бронетехніки.

Також було підтверджено результативне ураження напередодні понтонної переправи в районі села Львове на Херсонщині.

Раніше повідомлялося, що захисники України завдали потужних ударів по російських окупантах на Південнобузькому напрямку. ЗСУ знищили 2 командних і 2 пункти управління противника. Українська авіація завдала 21 удар по окупантах з неба.

Також повідомлялося, що український військові знищили ворожу комендатуру у Сватовому Луганської області. Там окупанти організували штаб і склад з боєприпасами. Про це заявив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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