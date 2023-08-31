Вразили ціль на дальності за 700 км: Зеленський заявив про потужний успіх ЗСУ

Збройні сили України успішно застосували свою далекобійну зброю по ворожому об'єкту. Ціль уражена на дальності понад 700 кілометрів. Про це заявив президент Володимир Зеленський.
У своєму Telegram-каналі у четвер, 31 серпня, він розповів про те, що під час щоденної наради було заслухано звіт Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.
З доповіді відомства з'ясувалося, що ЗСУ успішно застосували далекобійну зброю – ворожа ціль уражена на відстані понад 700 кілометрів.
"Мінстратегпром – про власне виробництво. Успішне застосування нашої далекобійної зброї: ціль уражена за 700 кілометрів!"- підкреслив Володимир Зеленський.
Україна вдарила по військах РФ у Криму новою ракетою
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україна завдала удару по окупантах у Криму своєю новою сучасною ракетою. В результаті булу уражено російський зенітний ракетний комплекс С-400.
"Так, це наш новий виріб, який показав себе абсолютно бездоганно", - сказав чиновник.
Вибухи на аеродромі в Пскові
Вночі 30 серпня у Росії прогриміли потужні вибухи. Гуркіт пролунав у шести регіонах країни-окупанта, в тому числі і в Пскові, де дрони атакували військовий аеродром. Пролунало щонайменше три вибухи. Російські пропагандисти повідомили про пошкодження чотирьох транспортних літаків Іл-76.
Супутникові знімки продемонстрували, що літаки на аеродромі були розставлені щільно і без укриттів. Передбачалася більша кількість уражених ворожих військових машин.
У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили знищення чотирьох Іл-76 на аеродромі в Пскові. Також у військовій розвідці сказали, що пошкоджено ще декілька таких же літаків.
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