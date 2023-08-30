Росія готувала масштабний удар ракетами по Україні заздалегідь - ЗСУ

Юрій Ігнат вважає, що не так просто Росії спланувати атаку експромтом і завдати удару.

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У ЗСУ прокоментували масштабну нічну ракетна атаку / колаж: Главред, фото: ДСНС, Міноборони РФ

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував нічну масштабну атаку по Україні 30 серпня.

"Бавовна коли у нас була у Пскові? Близько опівночі, а атака була близько 2.00. Розумієте, не так просто спланувати атаку експромтом і завдати удару. На це потрібно, як мінімум, передпольотна підготовка льотчиків, для цього потрібен час для програмування самих ракет", - про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів Ігнат.

За словами речника, кожна ракета - це високотехнологічна зброя, яка потребує втручання людини, того, хто програмує її на політ.

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"Ви бачите, як ракети змінюють курс, іноді намотуючи кола туди-сюди. Таким чином, кожна ракета програмується, на це потрібен час і визначення пріоритетних цілей. На це кількох годин точно не вистачить. Саме тому противник готував цей удар заздалегідь", - наголосив речник.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що Сирський повідомив про те, що ЗСУ наступають під Бахмутом, а війська РФ хочуть прорватися на Луганщині. Сили оборони України стримують спроби окупантів країни-агресорки Росії просунутися на Куп'янсько-Лиманському напрямку.

Генерал Тарнавський розкрив про успішне просування ЗСУ на фронті. Українські артилеристи за добу виконали 1200 завдань на Таврійському напрямку. Сили оборони ліквідували 327 окупантів, з них 91 - безповоротні втрати.

ЗСУ готують потужний удар по другій лінії оборони окупантів на Запоріжжі. Російські війська передислокували сили з району Кремінної в район Роботиного, повідомили аналітики ISW.

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