Українські воїни просунулися на Запоріжжі: знищили до роти окупантів і захопили позиції

Захисники України мали успіхи на Мелітопольському напрямку і просунулися в глибину оборони загарбників.

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Захисники України просунулися на Мелітопольському напрямку/ колаж: Главред, фото: 14 ОМБр Романа Великого, 35 ОМБр імені Михайла Остроградського

На Мелітопольському напрямку у Запорізькій області українські військові просунулися вперед в глибину оборони російських окупантів.

Під час просування вони захопили російські позиції і знищили до роти окупантів. Про це повідомив т.в.о. директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович під час брифінгу в Military Media Center.

Він зазначив, що вперед на цьому напрямку просунувся особовий склад штурмових груп бригад "Гвардії наступу" у взаємодії з підрозділами ЗСУ.

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"Під час проведення наступальних дій гвардійці ліквідували до роти загарбників та захопили їхні позиції, а поблизу Новопрокопівки знищили МТЛБ (МТЛБ – легкий плавучий бронетранспортер) противника" , – розповів Микола Уршалович.

Хто такий Микола Уршалович Микола Уршалович – полковник, заступник директора Департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України. Брав участь у боях за визволення Слов'янська, у зоні бойових дій перебував з початку червня по серпень 2014-го. 19 липня 2014 року за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни, нагороджений орденом "За мужність" III ступеня, 25 березня 2020 року — медаллю "За військову службу Україні", пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла у Telegram, що на Донбасі зараз тривають активні бойові дії на Лиманському напрямку.

"Там зараз ворог докладає чималих зусиль для наступу в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області. Але безуспішно. Наші оборонці нищать ворога та не дають реалізувати його плани. На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. Важкі бої тривають в Кліщіївці, Курдюмівці, Андріівці. Є певні успіхи, закріплюються на досягнутих рубежах", – повідомила Маляр.

Вона зазначила, що на півдні України триває наступальна операція наших військ. В українських воїнів є певні успіхи, зокрема на напрямку Новоданилівка-Новопрокопівка. Захисники України закріплюються на досягнутих рубежах.

Війна в Україні

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг прокоментував контрнаступ ЗСУ і зазначив, що українці знову перевершили очікування. Українські військові успішно відтісняють окупантів, поступово вибивають противника з позицій та здатні прорватися через деякі укріплені лінії оборони.

У Генштабі Збройних сил України повідомили, що ЗСУ просунулися на Запоріжжі і наступають на півдні від Бахмута. Сили оборони України закріплюються на зайнятих рубежах і завдають вогневого удару по позиціях російських окупантів, сказав речник Генштабу Андрій Ковальов.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про потужний успіх ЗСУ. Збройні сили України успішно застосували свою далекобійну зброю по ворожому об'єкту. Ціль уражена на дальності понад 700 кілометрів.

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