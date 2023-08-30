Змінять тактику: у ЗСУ сказали, як РФ може обстрілювати Україну восени і взимку

Російські загарбники можуть частіше атакувати територію України дронами-камікадзе "Шахед", тому що їх дешевше виготовляти.

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РФ восени і взимку може застосовувати для атак більше дронів, каже Ігнат/ колаж: Главред, фото: armyinform.com.ua, Telegram

Країна-агресорка Росія може готуватися до масових обстрілів України восени та взимку. Але російські окупанти можуть змінити тактику. Ймовірно, вони будуть використовувати для атак більше дешевих дронів-камікадзе "Шахед".

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю "Суспільному". За його словами, окупанти можуть цілитися у різні об’єкти.

"Я думаю, вони будуть намагатися поцілити всюди. Питання у тому, чи вистачить їм засобів", – зазначив Ігнат.

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Він припускає, що російські загарбники можуть частіше для ударів використовувати саме дрони-камікадзе, тому що виготовляти їх швидше та дешевше. Також він нагадав, що країна-агресорка Росія уже почала виробляти їх на своїй території.

У той же час Ігнат не взявся оцінювати, з якою інтенсивністю окупанти можуть атакувати Україну у холодну пору року. За його словами, на це можуть впливати багато факторів, зокрема, і ситуація всередині РФ.

Удари РФ ракетами і дронами по Україні

Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що РФ накопичує ракети та дрони. За його словами, російські окупанти при обстрілі України використовують невелику кількість ракет. Таким чином вони тримають сили оборони в напрузі, знищуючи цивільну інфраструктуру.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що восени РФ може використовувати для ударів по Україні нову тактику. Росія може відновити удари по критичній інфраструктурі України. Однак у окупантів не вистачить ракет, щоб проводити такі ж масовані атаки, як взимку 2022-2023 років. Проте РФ може вдатися до нової тактики, яка передбачає використання меншої кількості ракет і більшої – ударних дронів.

Нагадаємо, видання Defense Express зазначало, що окупанти б'ють по Україні "новими" ракетами. В ході масованих ударів по Україні російські окупанти застосовують крилаті ракети з новими серійними номерами. Не виключено, що окупанти хочуть ввести українських військових в оману, визначивши для себе нові способи нумерації дати випуску ракет, щоб по уламках було важче робити якісь висновки.

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