Армія США не братиме участі у війні Росії з Україною - Байден

Джо Байден / Фото Reuters

США та їхні партнери надаватимуть військову, економічну та гуманітарну допомогу Україні, яку відкрито атакувала Росія, але американська армія не буде учасником цього конфлікту.

Про це президент США Джо Байден сказав в ході щорічного звернення про становище держави (State of the Union) на засіданні обох палат Конгресу Сполучених Штатів.

"Дозвольте донести до вашого відома: наші Збройні сили не братимуть участі в цьому конфлікті", - підкреслив американський лідер.

За словами Байдена, американські військові вирушили до Європи. Однак у бойові дії проти Російської Федерації на території України їх не залучатимуть.

"Ми мобілізували наші сили - військові кораблі, військову авіацію. Вони зараз розташовані в Литві, Латвії, Естонії, на східних кордонах Європи. І я переконаний, що ми будемо захищати до останнього кожен сантиметр нашої території від зазіхань", - заявив Байден.

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Вторгнення Росії в Україну

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що ухвалив рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та інших містах України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

28 лютого відбулися перші переговори між Україною та Росією.