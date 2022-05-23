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Армія РФ побоюється контратаки ЗСУ на Херсон і готується наступати на південь - ISW

23 травня 2022, 08:53

Російські окупанти будують рубежі оборони, посилюють ППО, ведуть розвідку і обстрілюють позиції Збройних сил України.

війська Росії біля кордонів України
Війська Росії можуть готуватися до затяжних військових операцій на півдні України - ISW / Reuters

Окупаційні війська Росії, швидше за все, ведуть підготовку до наступу на півдні України. На цій ділянці фронту загарбник і працюють над спорудженням другорядних оборонних рубежів, посиленням систем протиповітряної оборони, веденні розвідувальних дій і обстрілі позицій ЗСУ. Вони можуть готуватися і до контрнаступу української армії, у такому випадку окупанти спробують відстояти захоплений Херсон.

У звіті американського Інституту вивчення війни за 22 травня мова йде про те, що окупанти РФ роблять кроки, що вказують на їх можливу підготовку до наступу на півдні України. Вони посилили розвідку, засоби ППО, будують другорядні оборонні рубежі і посилюють обстріли позицій ЗСУ.

читайте такожВихід ЗСУ на Херсон або Нову Каховку стане ударом для РФ - ворогові там доведеться здаватися - експертАналітики вважають, що загарбники можуть готуватися до контрнаступальних дій армії України, а також затяжних військових операцій на півдні в цілому. Наступ окупантів може бути продиктовано наміром утримати захоплений Херсон.

Експерти уточнили, що 22 травня окупанти продовжили наносити ракетно-артилерійські удари по Запорізькій, Херсонській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Також у Інституті додали, що українці продовжують чинити опір окупації Росії на захоплених територіях.

Дивіться онлайн новини Херсона

Ситуація у Херсоні

Незаконно призначений Москвою колаборант, якийсь "заступник голови Херсонської військово-цивільної адміністрації" Кирило Стремоусов раніше заявив, що окупанти мають намір просити главу РФ Володимира Путіна, мовляв, "приєднати" область до Росії.

Нібито загарбники збираються організувати перехід Херсонської області під російське законодавство до кінця року. Також вони планують впровадити в регіоні рублеву зону.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк різко підкреслив, що плани загарбників у Херсоні Київ не цікавлять. ЗСУ звільнять Херсонську область, а колаборанти проситимуть хіба що про помилування після того, як їм оголосять вирок.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи слова колаборанта Стремоусова, сказав, що для так званого "приєднання" окупованої Херсонщини до РФ, мовляв, повинні бути ухвалені обґрунтовані з політичної і правової точки зору рішення.

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