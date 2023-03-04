Армія Придністров'я може захопити владу: експерт розкрив сценарій перевороту в "ПМР"

У Придністров'ї може статися квазіреволюційна ситуація, не виключив Михайло Притула.

Михайло Притула не виключив сценарій перевороту в "ПМР" / Facebook/ DYHOVNAEDNIST, УНІАН

"Керівництво" так званої "Придністровської молдавської республіки" призначається в Москві, тому і прийняття рішень буде залежати від позиції РФ, заявив військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула.

"Тому що там все трохи інакше, як в "ДНР" і "ЛНР", тому що ярлик на князівство отримують в Москві", - пояснив він в інтерв'ю Главреду.

Військовий експерт упевнений в тому, що жоден керівник "ПМР" не може прийняти рішення самостійно.

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"Але може статися квазіреволюційна ситуація, коли народ підніметься через те, що у керівників немає грошей, щоб платити, одночасно з тим, що певні платежі не зможуть надходити. Тому якщо не буде фізичного зв'язку з Москвою, то місцева влада в "ПМР" може зникнути в один день, а армія може взяти владу у свої руки і перейти на бік Молдови самостійно", — додав Притула.

Нагадаємо, у РФ раніше опублікували заяву, в який звинуватили Україну в, мовляв, "планах щодо військового вторгнення" в Придністров'я, яка вже багато років перебуває під окупацією військ РФ.

Росіяни побоювалися того, що армія України, мовляв, "зайде в Придністров'я", розгромить там війська РФ, і "візьме під контроль Російський склад з військовою технікою в Ковбасній", який вважається одним з найбільших збройових складів в Європі.

Молдова спростувавши вигадки Міноборони російських окупантів і підкреслила, що потрібно вірити тільки перевіреним джерелам інформації. Відомості загарбників не відповідають дійсності.

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