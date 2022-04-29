Захисники Маріуполя в обмін на "ПМР": Гіркін розкрив несподіваний сценарій таємних переговорів

Ігор Гиркин / УНІАН

В якості аргументу на таємних переговорах з розблокування захисників України в Маріуполі Київ називає умову ненападу на Придністров'ї, заявив колишній лідер проросійських бойовиків Ігор Гіркін (Стрєлков).

Як пише він у своєму Telegram, нібито українська сторона шантажує Кремль погрозами "захоплення" Придністров'я.

Основою для подібних загроз, за його словами, є якась організована спільна румуно-українська коаліція, яка вже підготовлена в будь-який момент почати військову операцію на території Придністров'я.

Він також стверджує, що завданням підрозділів ЗСУ в "ПМР" нібито є захоплення великого сховища боєприпасів.

За його словами, бойові дії в Придністров'ї матимуть місце незалежно від того, чи погодиться Москва на висунуті умови, чи ні.

"Якщо Кремль піддасться на шантаж, то "партнери"... все одно захоплять Тирасполь", — додав Гіркін.

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Раніше Гіркін заявив, що Кримський міст приречений на знищення Збройними силами України.

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