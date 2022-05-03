РФ не зможе втягнути "ПМР" у війну, вона промахнулася з "проросійськістю регіону" – The Guardian

РФ не зможе втягнути "ПМР" у війну – The Guardian/ Reuters, УНІАН

Країна-агресорка Росія розраховувала на те, що провокативні вибухи у Придністров’ї допоможуть втягнути невизнану "Придністровську молдавську республіку" у війну проти України. Проте ці вибухи лише спровокували хвилю страху і паніки серед мешканців регіону, які почали масово покидати територію "ПМР".

Багато придністровців виїхали у Молдову, а дехто навіть далі, пише The Guardian. Причиною виїзду став саме страх того, що їхній регіон може бути втягнутим у війну. При цьому чоловіки також побоюються, що будуть мобілізовані в армію.

На думку низки експертів, провокації РФ з вибухами були орієнтовані на те, щоб країна-агресорка могла відкрити новий фронт у бік або Кишинева, або Одеси. Проте Кремль серйозно прорахувався, переоцінивши рівень проросійськості сепаратистського регіону.

Також зазначається, що місцева еліта у Придністров'ї зараз опинилася "між двома вогнями". Адже з одного боку РФ їх підтримує постійними вливаннями (наприклад, забезпечує сепаратистів безплатним газом), а з іншого боку вони не бажають відкрито підтримувати розв’язану Росією проти України війну. Саме тому лідери невизнаної "ПМР" намагаються зараз мовчати і бути обережними – вони не схвалюють війну, але й не критикують відкрито військову агресію Росії.

За словами Валеріу Паша з молдавського аналітичного центру Watchdog, Кремль під час своєї спроби створити напругу в Молдові переоцінив промосковські настрої її мешканців.

Провокації Росії в Придністров’ї

Нагадаємо, 25 квітня близько 17:45 у столиці невизнаної "Придністровської молдавської республіки" – місті Тирасполь – прогриміла серія вибухів. Вони сталися у приміщенні, де розташовані офіси місцевого "Міністерства державної безпеки" і філії російської "Федеральної Служби безпеки" в ПМР".

Після цього в ГУР Міноборони України заявили, що ці вибухи – спланована провокація російських спецслужб. Це підтверджується, зокрема, тим, що для керівництва Придністров'я вони не стали несподіванкою – ті ще за декілька днів до них готувалися.

Після вибухів у Тирасполі в Молдові заявили, що такі події – це привід для створення напруженості в регіоні. У зв’язку з цими подіями Служба безпеки країни скликала термінове засідання.

Потім українська розвідка повідомила, що Росія готує ракетний удар по Придністров’ю і розсилає СМС з попередженням нібито від ЗСУ, плануючи звинуватити в обстрілах Україну.

Також повідомлялося, що на території так званої "ПМР" готуються до концентрації військових сил для подальшої атаки в бік Одеси. Вокупованому Криму готують літаки і вертольоти для перекидання військових підрозділів до Придністров'я.

Читайте також: