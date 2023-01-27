Як говорить політичний аналітик Олександр Кочетков, Путін і його поплічники свою значимість (і важливість Росії) бачать гіпертрофовано.

Аналітик пояснив, чому Путін зважився воювати з Україною і з західним світом / колаж фото https://ua.depositphotos.com і скріншот з відео

У Путіна і його оточення − спотворене бачення світу. І саме тому вони зважилися розв'язати повномасштабну війну з Україною (не розуміючи, що це означає конфлікт з усім цивілізованим світом). Про це заявив політичний аналітик Олександр Кочетков під час чату на Главреді.

"Свого часу в рамках професійних контактів я спілкувався з адміністрацією Путіна і з тими, хто формував його світогляд – у них і справді спотворене бачення світу, зокрема, України. Свою ж значимість вони бачать гіпертрофовано. Світ вони вважають слабким, м'яким, небоєздатним і недієздатним, схильним до домовленостей за гроші або інші вигоди. Іншими словами, там вважають, що всі – лохи, і тільки росіяни – бійці. І ті люди, які в Росії приймають рішення, щиро в це вірять. Це бандюгани з 90-х, які ходили в малинових піджаках з ножем і все "вирішували", світ для таких - це ті бізнеси, які віджимали в ті роки. За таким же принципом Росія і Крим захоплювала і була впевнена, що їй за це нічого не буде. У РФ розраховували на швидкий розгром України, її захоплення, щоб світ нічого не встиг вдіяти і був змушений погодитися з тим, що сталося. Наступними стали б Польща і країни Балтії. Таким чином, російська верхівка мала намір змусити світових лідерів сісти з нею за стіл переговорів і ділити світ за правилами Росії, оскільки вона сильніша. Але нічого у Росії не вийшло", − сказав експерт.

Військова допомога Україні

Нагадавши, Україна отримає танки Leopard 2. Німеччина прийняла рішення не тільки поставити їх Києву, але і дозволити іншим країнам відправляти Leopard Україні. Крім того, вже незабаром німці почнуть вчити українських солдатів управляти такими танками.

У Кремлі з побоюванням відреагували на рішення ФРН щодо танків Leopard 2 для України. У директорській Путіна пригрозили Берліну "наслідками". Мовляв, такий крок "залишить неминучий слід" на відносинах двох країн.

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