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РФ може піти в наступ у найближчі місяці – ISW

24 січня 2023, 07:41
Путін продовжує поглиблювати військові та економічні відносини з Іраном, намагаючись заручитися його підтримкою.
Российские военные, Владимир Путин
РФ може піти в наступ у найближчі місяці/ Міноборони РФ, скрін

Країна-агресорка РФ може здійснити наступальні дії у найближчі місяці, зокрема, навесні 2023 року.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Вони, зокрема, посилаються на дані української розвідки, у яких йшлося про те, що війська російських окупантів готуються до наступальної операції навесні або на початку літа 2023 року.

Експерти ISW під час аналізу даних помітили, що Росія намагається ще більше поглибити свої військові та економічні відносини з Іраном. Країна-агресорка таким чином хоче добитися взаємовигідного для обох країн ухилення від санкцій.

Зазначається, що голова російської Думи В'ячеслав Володін 23 січня провів зустріч у Тегерані зі спікером іранського парламенту Мохаммадом Багером Галібафом і президентом Ірану Ебрагімом Райсі. Метою зустрічі було розширення двостороннього співробітництва.

Спікер іранського парламенту зазначив, що РФ та Іран повинні зміцнювати свої зв’язки у фінансовому, енергетичному і сировинному секторах, що може допомогти зменшити вплив санкцій з боку США.

Про подальшу військову співпрацю між Іраном та Росією говорили також джерела в іранському Корпусі вартових ісламської революції.

Раніше генерал-майор Вадим Скібіцький заявив, що російські окупанти можуть знову спробувати перейти в наступ у Харківській області. Разом з тим він не виключив, що в лютому і в березні будуть розвиватися активні бойові дії в Луганській і Донецькій областях.

Нагадаємо, українські військові продовжують контрнаступати, щоб звільнити всі захоплені Росією території. Потужний контрнаступ триває у районі Кремінної в Луганській області. Там ЗСУ приносять додаткові успіхи. Це помітили навіть в США, повідомляє кореспондент Пентагону Джек Детч.

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