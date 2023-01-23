Активізація боїв у лютому і березні: РФ може піти в наступ на Харківщині – ГУР

У лютому-березні будуть активні бойові дії, попередив Вадим Скібіцький.

Окупанти можуть перейти у новий наступ / Фото Telegram

Російські окупанти можуть знову спробувати перейти в наступ у Харківській області.

Про це заступник начальника ГУР Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький заявив в інтерв'ю Укрінформу.

Разом з тим він не виключив, що в лютому і в березні будуть розвиватися активні бойові дії в Луганській і Донецькій областях.

Заступник голови ГУР уточнив, що при цьому РФ перекидає 2-у механізовану дивізію 1-ї танкової армії з Білорусі.

"Лютий-березень - будуть активні бойові дії, і саме в Луганській і Донецькій областях. Ми ще бачимо зараз перекидання 2-ї механізованої дивізії 1-ї танкової армії з Білорусі. Не виключаємо, що вони можуть знову спробувати зайти на нашу територію через кордон, це Куп'янський напрямок, можливо і відновлення наступальних дій з метою повернення під контроль раніше захоплених ворогом територій в Луганській області", - додав Скібіцький.

Загроза нового наступу РФ

Раніше американський військовий аналітик Філліп Карбер заявив про те, що російські окупанти можуть відновити спробу нового "броньованого" наступу, коли це дозволять рельєф місцевості і погодні умови.

"Росіяни фактично вивели свої війська з усього північного сходу. Думаю, що вони туди завжди можуть повернутися, адже на північ від Сум і Конотопа є дуже швидкісний маршрут, пряма дорога до Києва. І знову ж таки, як тільки вони прорвуться через річку біля Конотопа, там до передмістя Києва в сухий сезон відкрита місцевість", — підкреслив він.

У свою чергу американський генерал у відставці Бен Ходжес заявив, що Україна може звільнити окупований Крим до кінця літа, якщо західні партнери нададуть ЗСУ необхідну зброю і далекобійні ракети.

"Україна планує звільнити Крим, і я дуже сподіваюся, що це відбудеться до кінця літа за умови, що західні країни нададуть Україні все те, що вам потрібно і ви просите, і, звичайно, ракети потрібної дальності", — вважає він.

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