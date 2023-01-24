У Путіна вибухнули істерикою через Leopard 2 для України і пригрозили Німеччині "наслідками"

У директорській Путіна бояться, що Німеччина дозволить іншим країнам постачати танки Leopard 2 Україні для відбиття військової агресії Росії.

Пєсков заявив, що НАТО з Росією ні про що не розмовляє / Колаж УНІАН, US Army

Рупор Кремля Дмитро Пєсков вибухнув заявою про те, що на Німеччину очыкають, мовляв, "наслідки" в тому випадку, якщо Берлін дозволить іншим країнам експорт танків Leopard 2 Україні. Рішення нібито "залишить неминучий слід" на німецько-російських відносинах в майбутньому.

Як повідомляє РБК, кремлівський прессекретар сказав, що, відносини Німеччини і агресора Росії вже "знаходяться в досить низькій точці", а діалогу між країною-окупантом і цивілізованим світом немає.

За його словами, постачання Києву танків Leopard 2, мовляв, "тільки погіршать ситуацію".

"Відносини загалом знаходяться в досить низькій точці. І хоч якогось субстантивного діалогу з Німеччиною і з іншими країнами Європейського Союзу і Північноатлантичного альянсу не спостерігається. Але, безумовно, подібні постачання не обіцяють нічого хорошого для майбутнього відносин. Вони, безумовно, залишать неминучий слід для майбутнього цих відносин", - підкреслив Дмитро Пєсков.

Танки Leopard 2 для України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг за підсумками перемовин з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом заявив, що Берлін незабаром дозволить іншим країнам постачати танки Leopard 2 Україні.

За його словами, держави, які готові передати Києву Leopard, можуть вже до цього готуватися.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок зазначила, що Берлін не буде проти, якщо Польща передасть свої танки Leopard 2 Україні.

Однак, за її словами, питання ще не було розглянуто німецьким урядом.

У Польщі раніше заявляли, що Варшава буде готова відправити Україні танки Leopard 2 без дозволу Берліна і раніше вже надсилала німецькій стороні запит для схвалення передачі танків.

Міністр оборони Маріуш Блащак уточнив, що Берлін отримав запит. Польща чекає на рішення Німеччини і пропонує їй приєднатися до коаліції країн, які готові експортувати Leopard 2 Україні.

Загроза наступу Росії: