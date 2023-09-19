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Новий виток війни в Карабасі: Азербайджан пішов в атаку на Вірменію

Дмитро Відоменко
19 вересня 2023, 14:14 оновлено 19 вересня, 14:46
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Війська Азербайджану оголосили про початок "антитерористичних заходів локального характеру" проти Вірменії в Карабасі.
Нагірний Карабах
Військовий конфлікт у Карабасі знову загострився / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Війська Азербайджану почали наступ на позиції вірменської армії в межах Нагірного Карабаху. Про це 19 вересня заявило азербайджанське Міноборони.

За їхньою інформацією, по позиціях армії Вірменії та її військових об'єктах було застосовано "високоточну зброю" ‒ після того, як на мінах нібито підірвалися азербайджанські військові і мирні жителі.

"У рамках заходів із застосуванням високоточної зброї виводяться з ладу позиції на передовій і заглиблених, довготривалих вогневих точках з'єднань ЗС Вірменії, а також бойові засоби і військові об'єкти. Ми ще раз підкреслюємо, що цивільне населення і об'єкти цивільної інфраструктури не піддаються нападам", – заявили в азербайджанському Міноборони.

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Там відзначили, що "систематичні обстріли позицій" армії Азербайджану з боку Вірменії в Карабасі, "продовження мінування азербайджанських територій, інженерне удосконалення бойових позицій і зростання числа окопів і бліндажів за останні місяці "стало причиною ще більшого посилення напруженості".

Пізніше в МЗС Азербайджану заявили, що єдиним шляхом до миру в регіоні є повне виведення Вірменських ЗС з Карабаху. Мирних жителів, які знаходяться близько до військових об'єктів, закликали якнайшвидше виїхати.

"Буде організовано захист і охорону адміністративних, соціальних, освітніх, медичних, релігійних та інших об'єктів, безпека яких гарантується відповідно до законів Азербайджанської республіки і норм міжнародного гуманітарного права", ‒ пишуть азербайджанські дипломати.

Нагадаємо, і Вірменія, і Азербайджан після розпаду СРСР претендують на територію Нагірного Карабаху. Донедавна більшу його частину контролювала невизнана "Нагірно-Карабахська Республіка", яку підтримувала Вірменія. За міжнародним правом цю територію вважали частиною Азербайджану.

Але в 2021 році азербайджанські війська завдали кілька великих поразки вірменським і переламали ситуацію на свою користь.

Наприкінці минулого року азербайджанськими військовими була взято під контроль висоту Гірхгіза, а також встановлено контроль над висотами Сарибаба і рядом інших уздовж Карабахського хребта Малого Кавказу.

"В рамках операції було знищено кілька бойових позицій вірменських незаконних збройних формувань, завдано удару з повітря по військовій частині в населеному пункті Юхари Гратаг колишнього Агдеринського району. В результаті була знищена і поранена жива сила вірменських незаконних збройних формувань, а також кілька гаубиць Д-3, військові транспортні засоби і безліч боєприпасів", — повідомляє Міноборони Азербайджану.

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Азербайджан новини Вірменії Конфлікт в Нагірному Карабасі
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