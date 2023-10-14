УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Азербайджан може почати вторгнення до Вірменії: у Politico назвали терміни

Анна Ярославська
14 жовтня 2023, 08:21 оновлено 14 жовтня, 08:29
В адміністрації США стурбовані операціями Азербайджану проти сепаратистського регіону на заході країни та можливістю поширення конфлікту.

Ентоні Блінкен, Ільхам Алієв
Ентоні Блінкен попередив законодавців, що Алієв готує вторгнення до Вірменії / Колаж: Главред, фото: УНІАН, пресслужба президента Азербайджану

Азербайджан найближчими тижнями може вторгнутися до Вірменії. Про це держсекретар США Ентоні Блінкен минулого тижня попередив невелику групу законодавців. Про це пише Politico з посиланням на слова двох співрозмовників, знайомих з ситуацією.

Видання зазначає, що в адміністрації США стурбовані операціями Азербайджану проти сепаратистського регіону на заході країни та можливістю поширення конфлікту.

відео дня

Президент Азербайджану Ільхам Алієв раніше закликав Вірменію відкрити "коридор" уздовж свого південного кордону, який з'єднає материковий Азербайджан з ексклавом, який межує з Туреччиною та Іраном. Алієв пригрозив вирішити питання "силою".

За даними джерел, в розмові 3 жовтня законодавці наполягали на застосуванні Державним департаментом можливих заходів проти Алієва у відповідь на вторгнення його країни в регіон Карабаху у вересні.

Блінкен відповів, що Держдепартамент шукає шляхи притягнення Азербайджану до відповідальності й не планує продовжувати надавати військову допомогу Баку. Він додав, що США бачать можливість того, що Азербайджан вторгнеться на південь Вірменії в найближчі тижні.

У розмові із законодавцями-демократами Блінкен висловив упевненість щодо поточних дипломатичних переговорів між Вірменією та Азербайджаном.

У своїй заяві Державний департамент відмовився коментувати розмову, яка відбулася по телефону, проте підкреслив прихильність департаменту "суверенітету і територіальної цілісності Вірменії" та вирішенню конфлікту шляхом "прямих переговорів".

Зазначимо, що саме Politico одним з перших написало про підготовку країни-агресора Росії до широкомасштабного вторгнення в Україну.

Військова операція Азербайджану в Карабасі

19 вересня Азербайджан зробив заяву про запуск "антитерористичних заходів локального характеру" в Карабасі. Азербайджанські війська завдавали ударів по позиціях армії Вірменії та підконтрольних Єревану військових формувань "Нагірно-Карабаської Республіки".

Наступного дня, 20 вересня, Азербайджан оголосив про завершення операції. Міністерство оборони опублікувало заяву про капітуляцію Вірменії та контрольованих нею збройних формувань "НКР". Домовленості сторін передбачають повне виведення всіх вірменських військ з Карабаху.

Азербайджан повернув Карабах і відновив суверенітет, а у Вірменії почалися протести. Азербайджанський президент Ільхам Алієв сказав, що йде роззброєння незаконних вірменських військових формувань в Карабасі.

Президент країни-агресора РФ Володимир Путін заявив, що він задоволений припиненням вогню в Карабасі. Його представник Дмитро Пєсков назвав ситуацію в карабаському районі внутрішньою справою Азербайджану, оскільки ця територія належить Баку. Таким чином, Москва фактично підтримала капітуляцію свого союзника Вірменії та підконтрольних Єревану незаконних збройних формувань.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Азербайджан Ентоні Блінкен Війна в Карабаху новини Азербайджану
Реклама

Головне за день

"У них тут залишилися зв’язки": що відомо про братів, які навели ракету на кафе в Грозі

"У них тут залишилися зв’язки": що відомо про братів, які навели ракету на кафе в Грозі

08:45 Україна
Азербайджан може почати вторгнення до Вірменії: у Politico назвали терміни

Азербайджан може почати вторгнення до Вірменії: у Politico назвали терміни

08:21 Світ
Атака окупантів на Авдіївку провалилася - ISW

Атака окупантів на Авдіївку провалилася - ISW

07:38 Україна
Всі головні новини

Останні новини

08:45

"У них тут залишилися зв’язки": що відомо про братів, які навели ракету на кафе в Грозі

08:39

Як в дитячому садку: всього 3 інгредієнта, щоб приготувати пишний омлет на сметані на всю сім'ю

08:22

Україна зібрала весь пазл "пастки злиднів"Погляд

08:21

Азербайджан може почати вторгнення до Вірменії: у Politico назвали терміни

08:08

Всесвітньо відомий актор і зірка блокбастерів оголосив про закінчення кар'єри

Якщо Іран вступить у війну в Ізраїлі, США матимуть шанс покінчити з РФ - ЗільберЯкщо Іран вступить у війну в Ізраїлі, США матимуть шанс покінчити з РФ - Зільбер
07:50

Навряд чи дотягне до нового року: астролог Влад Росс передрік майбутнє Путіна

07:38

Атака окупантів на Авдіївку провалилася - ISW

06:42

Суворе правило Рейгана, яка слід згадатиПогляд

06:35

Лише геній знайде грабіжника на малюнку за 15 секунд: хитра оптична ілюзія

Реклама
06:35

Як правильно казати – "з другого боку" чи "з іншого боку": відповідь Авраменка

06:10

Десятки тисяч ізраїльтян повертаються додому захищати країну, а що в Україні?Погляд

05:00

Як очистити плиту від сильного нагару: простий спосіб, про який багато хто не знає

03:50

"9 років разом": Анна Саліванчук зізналась, чи справді розлучилася з чоловіком

03:20

Ви оптиміст чи розумний мислитель: головоломка, яка розкриє ваш характер

02:50

У розвідці назвали, коли та чим РФ планує масовано бити по Україні

02:20

Сонячне затемнення 14 жовтня 2023: Рибам - гроші, Терезам - зміни, Ракам - переїздВідео

01:35

Журналіст спрогнозував, чи позбудеться Нетаньяху поста через війну в Ізраїлі

00:17

7 ознак, що чоловік зраджує вам: підказки у його підозрілій поведінці

00:13

Що не можна розповідати іншим 15 жовтня, щоб не злякати удачу: прикмети дня

13 жовтня, п'ятниця
23:03

ЗСУ потужно просунулися вперед і вибили РФ з позицій на Запоріжжі танковим штурмом

Реклама
23:03

Долетить до Пскова з 50-кілограмовою вибухівкою: в Україні створили "невидимий" дрон

22:55

"Дуже боляче": українська співачка підтримала Козловського, який "воює" з Кондратюком

22:31

Суцільне хвилювання: дочка Олени Кравець опинилася в лікарні

22:25

Що ніколи в житті не можна позичати: 5 речей, які накликають біду

22:03

Тисячі контейнерів з боєприпасами: у США розкрили, як КНДР озброює Росію

20:59

Українські військові знищили російський винищувач Су-25: Генштаб про атаку ЗСУ

20:59

РФ готує нову "гарячу точку" в ЄС: Зеленський назвав несподіваний напрямок

20:43

Армія Ізраїлю увійшла в Сектор Гази: ЦАХАЛ проводить рейди

20:07

"Горить вся Авдіївка": росіяни кинули в штурм 10 тисяч окупантів

20:01

США підняли авіацію в напрямку Криму: у Мережі дізналися деталі

19:52

Україна "розпорошила" ЧФ і б'ється з РФ: потужний результат зустрічі Зеленського з Рютте

19:51

Щомісяця Україна отримує нові системи: Зеленський повідомив про посилення ППО

19:21

Росія терміново перекидає важку техніку під Херсон, готуються до удару ЗСУ - Атеш

19:19

Скажений вітер та сильний туман: синоптики попередили про небезпеку

19:10

Україна отримає ракети AIM-9: що потрібно знатиПогляд

18:54

У "темі" – ФСБ і КДБ: ГУР розкрило нові плани Росії втягнути у війну Білорусь

18:35

Удари по кораблях ЧФ: у ВМС назвали чисельність угруповання РФ біля берегів України

18:30

"Відріж ногу - отримаєш групу": військовому відмовились давати 2 групу інвалідності

18:28

Добірки з найпопулярнішим контентом групи 1+1 media зʼявилися у відкритому доступі на Київстар ТБ

18:14

Хитра головоломка для найуважніших: треба лише за 10 секунд знайти собаку

Реклама
17:56

Війна не закінчиться повним звільненням українських територій: експерт дав прогноз

17:37

Переломний момент у війні: Зеленський повідомив про 2 варіанти для Європи

17:35

Іран вибухнув погрозою "нового фронту" проти Ізраїлю через Сектор Газа

17:06

Які квіти посадити у жовтні, щоб виріс розкішний квітник навесні

17:01

Конфлікт загострюється: "Хезболла" заявила про готовність воювати проти Ізраїлю

16:57

Премія Дарвіна для окупантів: росіяни підбили свою БМП, яка переїхала солдата РФ

16:42

Що зробити 14 жовтня, щоб зцілитися від хвороб: прикмети та заборони дня

16:41

Зроблю пожежу в теплих місцях: колишня Остапчука подалася "у всі тяжкі"

16:37

Досвідчена домогосподарка показала копійчаний засіб з аптеки, який відчистить будь-який побутовий прилад від жовтизни

16:37

Байден випередив Трампа в рейтингах, але програє іншим "республіканцям" – опитування

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тиждень
Війна з Росією
Війна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУ
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти