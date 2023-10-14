Азербайджан може почати вторгнення до Вірменії: у Politico назвали терміни

В адміністрації США стурбовані операціями Азербайджану проти сепаратистського регіону на заході країни та можливістю поширення конфлікту.

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Ентоні Блінкен попередив законодавців, що Алієв готує вторгнення до Вірменії / Колаж: Главред, фото: УНІАН, пресслужба президента Азербайджану

Азербайджан найближчими тижнями може вторгнутися до Вірменії. Про це держсекретар США Ентоні Блінкен минулого тижня попередив невелику групу законодавців. Про це пише Politico з посиланням на слова двох співрозмовників, знайомих з ситуацією.

Видання зазначає, що в адміністрації США стурбовані операціями Азербайджану проти сепаратистського регіону на заході країни та можливістю поширення конфлікту.

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Президент Азербайджану Ільхам Алієв раніше закликав Вірменію відкрити "коридор" уздовж свого південного кордону, який з'єднає материковий Азербайджан з ексклавом, який межує з Туреччиною та Іраном. Алієв пригрозив вирішити питання "силою".

За даними джерел, в розмові 3 жовтня законодавці наполягали на застосуванні Державним департаментом можливих заходів проти Алієва у відповідь на вторгнення його країни в регіон Карабаху у вересні.

Блінкен відповів, що Держдепартамент шукає шляхи притягнення Азербайджану до відповідальності й не планує продовжувати надавати військову допомогу Баку. Він додав, що США бачать можливість того, що Азербайджан вторгнеться на південь Вірменії в найближчі тижні.

У розмові із законодавцями-демократами Блінкен висловив упевненість щодо поточних дипломатичних переговорів між Вірменією та Азербайджаном.

У своїй заяві Державний департамент відмовився коментувати розмову, яка відбулася по телефону, проте підкреслив прихильність департаменту "суверенітету і територіальної цілісності Вірменії" та вирішенню конфлікту шляхом "прямих переговорів".

Зазначимо, що саме Politico одним з перших написало про підготовку країни-агресора Росії до широкомасштабного вторгнення в Україну.

Військова операція Азербайджану в Карабасі

19 вересня Азербайджан зробив заяву про запуск "антитерористичних заходів локального характеру" в Карабасі. Азербайджанські війська завдавали ударів по позиціях армії Вірменії та підконтрольних Єревану військових формувань "Нагірно-Карабаської Республіки".

Наступного дня, 20 вересня, Азербайджан оголосив про завершення операції. Міністерство оборони опублікувало заяву про капітуляцію Вірменії та контрольованих нею збройних формувань "НКР". Домовленості сторін передбачають повне виведення всіх вірменських військ з Карабаху.

Азербайджан повернув Карабах і відновив суверенітет, а у Вірменії почалися протести. Азербайджанський президент Ільхам Алієв сказав, що йде роззброєння незаконних вірменських військових формувань в Карабасі.

Президент країни-агресора РФ Володимир Путін заявив, що він задоволений припиненням вогню в Карабасі. Його представник Дмитро Пєсков назвав ситуацію в карабаському районі внутрішньою справою Азербайджану, оскільки ця територія належить Баку. Таким чином, Москва фактично підтримала капітуляцію свого союзника Вірменії та підконтрольних Єревану незаконних збройних формувань.

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