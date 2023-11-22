Росіяни "рознесли" чутки про постачання Вірменією "Точок-У" Україні

Пул російських пропагандистів, близький до міністерства оборони Шойгу, сьогодні, 22 листопада, поскаржився на нібито готовність Вірменії передати Україні кілька пускових установок "Точка-У" з ракетами. Єреван все заперечує.
Росіяни стверджують, що нібито "домовленості" були досягнуті під час зустрічі керівника ОПУ Андрія Єрмака і секретаря Радбезу Вірменії Армена Григоряна.
Понад те, пропагандист Telegram "Рибар" стверджує, що деякі з цих установок раніше були передані Вірменії самою ж Росією. І всі вони з запасом до 200 ракет, за словами "воєнкорів", "можуть опинитися в Україні".
Точну кількість "Точок-У" на складах Вірменії російські "воєнкори" не знають.
У Вірменії заперечують
Пізніше Міноборони Вірменії спростувало інформацію, поширену низкою ЗМІ про те, що Єреван постачатиме Україні ракети.
"Відповідне управління міністерства оборони стежить за публікаціями в пресі, що стосуються сфери, коментує або реагує на них за необхідності і доцільності. Вказана інформація не відповідає дійсності, і ми закликаємо партнерів - вірменські ЗМІ не поширювати неправдиві тези іноземних пропагандистських джерел", - сказав речник вірменського відомства Арам Торосян.
Варто зауважити, що на початку жовтня президент України Володимир Зеленський і арем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян зустрілися на полях саміту Європейського політичного саміту у Гранаді.
Відносини Вірменії та Росії псуються
Все це відбувається на тлі зростаючого невдоволення Вірменії багаторічним союзництвом з Росією. Не так давно, 15 листопада, прем'єр країни Нікол Пашинян відкрито заявив, що Єреван шукає інших партнерів з безпеки замість ОДКБ.
"ОДКБ, попри свої юридичні обов'язки, не відреагувала належним чином на виклики безпеці Вірменії", - зазначив тоді Пашинян.
А проте відносини Росії та Вірменії загострилися набагато раніше. Пашинян неодноразово дозволяв собі гострі зауваження на адресу Путіна. Хоча Єреван в цілому лояльний режимові Кремля, попри агресивну війну РФ проти України.
Іноземні аналітики ще у грудні 2022-го підкреслювали, що Путін через продовження війни проти України втрачає свій геополітичний вплив. Наголошувалося, що Путін, щоб мати необхідні ресурси для продовження війни проти України, може відмовитися бойових дій та операцій м'якої сили в інших державах.
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