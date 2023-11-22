Росіяни "рознесли" чутки про постачання Вірменією "Точок-У" Україні

Єреван усі твердження російських пропагандистів, близьких до Міноборони РФ, спростовує.

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Єреван віддаляється від Москви / Колаж Главреда. Фото: 45 окрема артилерійська бригада Збройних Сил України, Telegram Зеленського, Defense express

Пул російських пропагандистів, близький до міністерства оборони Шойгу, сьогодні, 22 листопада, поскаржився на нібито готовність Вірменії передати Україні кілька пускових установок "Точка-У" з ракетами. Єреван все заперечує.

Росіяни стверджують, що нібито "домовленості" були досягнуті під час зустрічі керівника ОПУ Андрія Єрмака і секретаря Радбезу Вірменії Армена Григоряна.

Понад те, пропагандист Telegram "Рибар" стверджує, що деякі з цих установок раніше були передані Вірменії самою ж Росією. І всі вони з запасом до 200 ракет, за словами "воєнкорів", "можуть опинитися в Україні".

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Точну кількість "Точок-У" на складах Вірменії російські "воєнкори" не знають.

У Вірменії заперечують

Пізніше Міноборони Вірменії спростувало інформацію, поширену низкою ЗМІ про те, що Єреван постачатиме Україні ракети.

"Відповідне управління міністерства оборони стежить за публікаціями в пресі, що стосуються сфери, коментує або реагує на них за необхідності і доцільності. Вказана інформація не відповідає дійсності, і ми закликаємо партнерів - вірменські ЗМІ не поширювати неправдиві тези іноземних пропагандистських джерел", - сказав речник вірменського відомства Арам Торосян.

Варто зауважити, що на початку жовтня президент України Володимир Зеленський і арем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян зустрілися на полях саміту Європейського політичного саміту у Гранаді.

Відносини Вірменії та Росії псуються

Все це відбувається на тлі зростаючого невдоволення Вірменії багаторічним союзництвом з Росією. Не так давно, 15 листопада, прем'єр країни Нікол Пашинян відкрито заявив, що Єреван шукає інших партнерів з безпеки замість ОДКБ.

"ОДКБ, попри свої юридичні обов'язки, не відреагувала належним чином на виклики безпеці Вірменії", - зазначив тоді Пашинян.

А проте відносини Росії та Вірменії загострилися набагато раніше. Пашинян неодноразово дозволяв собі гострі зауваження на адресу Путіна. Хоча Єреван в цілому лояльний режимові Кремля, попри агресивну війну РФ проти України.

Іноземні аналітики ще у грудні 2022-го підкреслювали, що Путін через продовження війни проти України втрачає свій геополітичний вплив. Наголошувалося, що Путін, щоб мати необхідні ресурси для продовження війни проти України, може відмовитися бойових дій та операцій м'якої сили в інших державах.

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