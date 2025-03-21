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ЗСУ знайшли спосіб збивати приціли КАБів РФ: у Bild дізналися про нову розробку

Олексій Тесля
21 березня 2025, 12:53
125
Росія використовує у своїх бомбах систему "Комета-М", яка поєднує кілька супутникових сигналів і антен.
ЗСУ знайшли спосіб збивати приціли КАБів РФ: у Bild дізналися про нову розробку
ЗСУ збивають російські КАБи / Колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, МО РФ

Головне:

  • Українські військові застосували новий глушник Night Watch Lima
  • Знайдено вразливість у програмному забезпеченні КАБів РФ

Українські військові застосували новий глушник Night Watch Lima, який здатний пригнічувати або підміняти супутникові сигнали, змушуючи кориговані авіабомби РФ втрачати орієнтацію в просторі.

Як пише Bild з посиланням на джерело в Україні, українські фахівці експлуатують уразливість у програмному забезпеченні системи "Комета-М", якою оснащують КАБи РФ.

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Військовий експерт Томас Тайнер упевнений, що ця технологія дає українській армії тактичну перевагу.

"Українці змогли зупинити російське просування завдяки тому, що у росіян більше немає захисту у вигляді високоточних бомб. Тепер Україна може контратакувати", - заявив він.

Уточнюється, що Росія використовує у своїх бомбах систему "Комета-М", яка поєднує кілька супутникових сигналів і антен. Це робить її стійкою до більшості стандартних перешкод.

Водночас автори матеріалу попереджають про те, що РФ, найімовірніше, незабаром знайде способи обійти ці перешкоди. Крім того, дедалі більшу загрозу становлять нові російські дрони, керовані волоконною оптикою - їх просто не можна заглушити електронними засобами.

ЗСУ знайшли спосіб збивати приціли КАБів РФ: у Bild дізналися про нову розробку
/ Інфографіка: Главред

Раніше повідомлялося про те, що КАБ майстерно збили над Запоріжжям. Україна знайшла ефективний метод боротьби з російськими КАБами і рішення, ймовірно, вже масштабується.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ знайшли зброю проти КАБів. Українські військові використовують глушники, щоб "приземляти" КАБи в полях.

Як повідомляв Главред, Росія за добу 14 разів вдарила КАБами по селу Козача Локня в Курській області, є постраждалі. Прес-офіцер Олексій Дмитрашковський заявив, що РФ фактично "звільняє" власних громадян, знищуючи їхні будинки.

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Що відомо про Bild

Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія.

Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію.

У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

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