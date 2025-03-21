ЗСУ знайшли спосіб збивати приціли КАБів РФ: у Bild дізналися про нову розробку

Росія використовує у своїх бомбах систему "Комета-М", яка поєднує кілька супутникових сигналів і антен.

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ЗСУ збивають російські КАБи / Колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, МО РФ

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Українські військові застосували новий глушник Night Watch Lima

Знайдено вразливість у програмному забезпеченні КАБів РФ

Українські військові застосували новий глушник Night Watch Lima, який здатний пригнічувати або підміняти супутникові сигнали, змушуючи кориговані авіабомби РФ втрачати орієнтацію в просторі.

Як пише Bild з посиланням на джерело в Україні, українські фахівці експлуатують уразливість у програмному забезпеченні системи "Комета-М", якою оснащують КАБи РФ.

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Військовий експерт Томас Тайнер упевнений, що ця технологія дає українській армії тактичну перевагу.

"Українці змогли зупинити російське просування завдяки тому, що у росіян більше немає захисту у вигляді високоточних бомб. Тепер Україна може контратакувати", - заявив він.

Уточнюється, що Росія використовує у своїх бомбах систему "Комета-М", яка поєднує кілька супутникових сигналів і антен. Це робить її стійкою до більшості стандартних перешкод.

Водночас автори матеріалу попереджають про те, що РФ, найімовірніше, незабаром знайде способи обійти ці перешкоди. Крім того, дедалі більшу загрозу становлять нові російські дрони, керовані волоконною оптикою - їх просто не можна заглушити електронними засобами.

/ Інфографіка: Главред

Раніше повідомлялося про те, що КАБ майстерно збили над Запоріжжям. Україна знайшла ефективний метод боротьби з російськими КАБами і рішення, ймовірно, вже масштабується.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ знайшли зброю проти КАБів. Українські військові використовують глушники, щоб "приземляти" КАБи в полях.

Як повідомляв Главред, Росія за добу 14 разів вдарила КАБами по селу Козача Локня в Курській області, є постраждалі. Прес-офіцер Олексій Дмитрашковський заявив, що РФ фактично "звільняє" власних громадян, знищуючи їхні будинки.

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