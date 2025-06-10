Скільки ще триватиме війна: Зеленський зробив рішучу заяву і звернувся до світу

Україна очікує від світу дій, які будуть спрямовані на те, щоб зупинити російське повномасштабне вторгнення до України, наголосив Зеленський.

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Зеленський відповів, скільки ще Україна зможе протистояти Росії / Колаж Главред, фото: УНІАН, 22 ОМБр

Про що сказав Зеленський:

Ніхто не може по-справжньому оцінити здатність українців оборонятись

Світ має посилити тиск на Путіна та Росію для припинення війни

Українці понад 1200 днів героїчно чинять опір російському повномасштабному наступу на територію своєї держави. Про те, скільки ще Україна зможе оборонятись розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю, відповідаючи на питання журналістів видання Válasz Online.

Президент України наголосив, що питання витривалості українців є надзвичайно складним, адже досі ніхто не намагався по-справжньому оцінити, скільки ще зможе витримати українське суспільство. За його словами, війна для України — це щоденні втрати й страждання, і закінчити її країна хотіла б уже вчора.

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"Світові лідери, звісно, можуть думати про те, скільки ще витримає Україна, але ми очікуємо від світу іншого – щоб він зупинив Путіна", – заявив Зеленський.

Зеленський підкреслив, що США мали б посилити санкційний тиск, а Європа — знайти дієві механізми впливу на Китай. Він застеріг від очікування і бездіяльності, адже ситуація, з якою нині стикається світ, цілком може перерости у Третю світову війну.

Президент зазначив, що необхідно щодня докладати зусиль, комунікувати з потужними державами, які здатні завдати економічного удару по Росії через санкції та розрив торговельних зв’язків.

Санкції проти Росії / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, речник МЗС Георгій Тихий заявив, що пакети військової допомоги зі США надходять в Україну. Водночас тривають переговори з Вашингтоном щодо закупівлі американського озброєння.

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що мобілізація завжди є складним процесом під час війни, і Україна не є винятком. За його словами, українська армія щомісяця може залучати до 27 тисяч осіб, тоді як Росія мобілізує 40–50 тисяч через високі втрати на фронті.

Тим часом російські війська продовжують наступальні дії в Сумській області. За словами виконавчого директора Українського центру безпеки та співробітництва Дмитра Жмайла, наразі окупанти наблизилися до Юнаківки, однак не мають достатніх сил для прориву до Сум. Їхня головна мета – залякування мирного населення.

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Що таке санкції? Санкції — каральний захід правового впливу/регулювання, міра примусу щодо держави, що порушила міжнародні норми, договори, зобов'язання; спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи, які застосовуються проти фізичних чи юридичних осіб за законодавством певної держави, пише Вікіпедія.

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