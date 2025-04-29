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Навіщо Путіну "перемир'я" на День перемоги: в ISW назвали головні цілі Кремля

Анна Ярославська
29 квітня 2025, 07:50
2627
"Великоднє перемир'я" окупанти використовували для обстрілів і розвідки передових українських позицій.
Володимир Путін, армія РФ
Путін хоче дати перепочинок своїй армії перед наступальними діями / Колаж: Главред, фото: МО РФ, скріншот

Головні тези:

  • РФ спробує звинуватити Україну в порушенні режиму припинення вогню
  • Путін хоче представити Київ непоступливим перед Заходом
  • Армія РФ зможе отримає можливість відпочити перед майбутніми бойовими діями

Російський диктатор Володимир Путін не розглядає "перемир'я" на День Перемоги як серйозний крок на шляху до тривалого миру в Україні. Насправді він переслідує інші цілі. Деталі розкрили аналітики Інституту вивчення війни.

Як ідеться у звіті ISW, запропоноване Путіним припинення вогню на День Перемоги, не передбачає жодних додаткових механізмів моніторингу. Тому російські джерела, найімовірніше, скористаються відсутністю таких механізмів, щоб знову наповнити інформаційний простір необґрунтованими заявами про порушення режиму припинення вогню з боку України.

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Крім того, Путін використовує одностороннє припинення вогню для досягнення інформаційної та військової переваги в Україні. Водночас президент США Дональд Трамп намагається використати загальне припинення вогню, як крок до досягнення довготривалої та стійкої мирної угоди в Україні.

"Путін, схоже, кон'юнктурно оголошує про припинення вогню під час великих релігійних і військових свят, щоб змусити Україну погодитися на перемир'я або ризикнути виглядати непоступливою перед Заходом", - вважають в ISW.

Аналітики припускають, що одностороннє оголошення перемир'я також дає змогу очільнику Кремля відволікти увагу від своєї відмови від американсько-української пропозиції про 30-денне загальне припинення вогню в березні 2025 року.

У ISW нагадали, що російські війська скористалися "Великоднім перемир'ям" для обстрілу та розвідки передових українських позицій і пошкодження техніки вздовж лінії фронту в рамках підготовки до майбутніх російських наступальних дій. Аналітики не виключають, що російські війська, ймовірно, використовують перемир'я на День Перемоги для схожих підготовчих заходів.

"Путін, імовірно, розглядає перемир'я на День Перемоги як можливість для російських військ відпочити перед майбутніми бойовими діями на фронті, а також як спосіб гарантувати, що Україна не завдасть жодних суттєвих ударів великої дальності по Росії під час святкування Дня Перемоги. Тому Путін, ймовірно, не розглядає перемир'я на День Перемоги, як серйозний крок на шляху до тривалого миру в Україні", - зазначають в Інституті вивчення війни.

Путін оголосив перемир'я - що відомо

Як писав Главред, російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване "перемир'я" на честь святкування "Дня перемоги".

За наказом лідера Кремля, "перемир'я" оголосили в період з 00:00 8 травня і до 00:00 в ніч на 11 травня. У цей час окупанти мають повністю припинити бої на фронті та атаки по території України.

Водночас президент США Дональд Трамп наполягає на необхідності постійного припинення вогню для завершення війни Росії проти України.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на пропозицію російського диктатора Володимира Путіна припинити вогонь. У своєму зверненні Зеленський назвав це спробою маніпуляцій. Президент зазначив, що це лише бажання Путіна забезпечити собі тишу на час параду.

Тим часом політолог Володимир Фесенко розповів, навіщо Путіну "перемир'я" на 9 травня. За його словами, лідер Кремля хоче захистити Москву від можливих ударів безпілотників.

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Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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