До Сум лишилось 25 кілометрів: які населені пункти захопили росіяни

Журналістка Альона Яцина зазначила, що росіяни за 2 місяці захопили 4 населені пункти.

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До Сум від лінії зіткнення лишилось 25 кілометрів / Колаж: Главред, фото: 41 ОМБр

Що відомо:

До Сум від лінії зіткнення лишилось 25 кілометрів

Росіяни захопили 4 села на Сумщині

Російські окупанти хочуть створити "сіру зону" на окремих ділянках фронту у Сумській області. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Ворог здійснює атаки на квадроциклах, намагаючись просуватись не лише у Басівці та Журавці.

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"Ворог промацує й інші відтинки, де також планує застосовувати таку тактику - тактику заходу малих штурмових груп, і в окремих випадках це і спроби таких малих штурмових груп прорватися, використовуючи вже квадроцикли", - додав речник.

Журналістка Кордон.Медіа Альона Яцина розповіла Еспресо, що за два місяці росіяни змогли захопити чотири села на Сумщині.

"Трохи розкажу про ці чотири села. Новеньке – навіть не село, а маленький хутір. Журавка - Хотінської громади. Басівка, в якому нема українських позицій, мабуть, з початку квітня: десь в перший тиждень квітня ми втратили повністю це село по землі, залишаючи лише вогневий контроль", - прокоментувала журналістка Кордон.Медіа.

За її даними, у селі Біловоди вже декілька тижнів перебувають росіяни. Вони штурмують крайні хати та намагаються прориватися далі до села. Така ж ситуація і в Локні. Там російські групи рухаються по дну ярів.

"Це не відбуваються якісь класичні штурми, а йдуть малі штурмові групи ворога на квадроциклах, баггі, мотоциклах. Росіяни вриваються, Сили оборони України їх знищують, але хтось з окупантів лишається неушкодженим і займає якусь позицію. Захопити ці чотири села противнику вдалося за два місяці", - зазначила Яцина.

Водночас від лінії бойового зіткнення до центра Сум залишилось всього 25 кілометрів.

"У нас є село Піщане, це вже територія Сумської громади, яке розташовано під Сумами, туди з позаминулого тижня вперше дістала ворожа артилерія - "Піон", який має максимальну дальність 45 км. І вже, мабуть, два тижні як дістають дрони. Наступний населений пункт – Суми. Ми віримо в Сили оборони України, які тримають цю лінію, і їм це реально вдається. Але бачимо, що зусилля нерівні й потроху ця лінія сунеться на Суми", - зауважила Альона Яцина.

Ситуація в Сумській області - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, поблизу кордону Сумської області тривають бої, росіяни намагаються витіснити українські підрозділи та прорватися на територію України. За словами головкома ЗСУ Олександра Сирського, Сили оборони зірвали спробу наступу.

Також окупанти накопичують сили в селі Журавка та прагнуть закріпитися в Басівці для подальшого руху на Локню, повідомляє DeepState. Водночас противник намагається наблизитися до села Біловоди.

Крім цього, у Сумській області російські війська намагаються створити буферну зону та наблизитися до міста Суми. За даними ISW, 25–26 квітня тривали атаки біля Журавки, Біловода та Локні. РФ заявила про захоплення чотирьох населених пунктів і 90 км² території, але ISW підтвердив контроль лише над Новеньким, Басівкою, Журавкою та Веселівкою на площі близько 54 км².

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