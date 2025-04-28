Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

До Сум лишилось 25 кілометрів: які населені пункти захопили росіяни

Ангеліна Підвисоцька
28 квітня 2025, 22:06
2952
Журналістка Альона Яцина зазначила, що росіяни за 2 місяці захопили 4 населені пункти.
ВСУ
До Сум від лінії зіткнення лишилось 25 кілометрів / Колаж: Главред, фото: 41 ОМБр

Що відомо:

  • До Сум від лінії зіткнення лишилось 25 кілометрів
  • Росіяни захопили 4 села на Сумщині

Російські окупанти хочуть створити "сіру зону" на окремих ділянках фронту у Сумській області. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Ворог здійснює атаки на квадроциклах, намагаючись просуватись не лише у Басівці та Журавці.

відео дня

"Ворог промацує й інші відтинки, де також планує застосовувати таку тактику - тактику заходу малих штурмових груп, і в окремих випадках це і спроби таких малих штурмових груп прорватися, використовуючи вже квадроцикли", - додав речник.

Журналістка Кордон.Медіа Альона Яцина розповіла Еспресо, що за два місяці росіяни змогли захопити чотири села на Сумщині.

"Трохи розкажу про ці чотири села. Новеньке – навіть не село, а маленький хутір. Журавка - Хотінської громади. Басівка, в якому нема українських позицій, мабуть, з початку квітня: десь в перший тиждень квітня ми втратили повністю це село по землі, залишаючи лише вогневий контроль", - прокоментувала журналістка Кордон.Медіа.
За її даними, у селі Біловоди вже декілька тижнів перебувають росіяни. Вони штурмують крайні хати та намагаються прориватися далі до села. Така ж ситуація і в Локні. Там російські групи рухаються по дну ярів.

"Це не відбуваються якісь класичні штурми, а йдуть малі штурмові групи ворога на квадроциклах, баггі, мотоциклах. Росіяни вриваються, Сили оборони України їх знищують, але хтось з окупантів лишається неушкодженим і займає якусь позицію. Захопити ці чотири села противнику вдалося за два місяці", - зазначила Яцина.

Водночас від лінії бойового зіткнення до центра Сум залишилось всього 25 кілометрів.

"У нас є село Піщане, це вже територія Сумської громади, яке розташовано під Сумами, туди з позаминулого тижня вперше дістала ворожа артилерія - "Піон", який має максимальну дальність 45 км. І вже, мабуть, два тижні як дістають дрони. Наступний населений пункт – Суми. Ми віримо в Сили оборони України, які тримають цю лінію, і їм це реально вдається. Але бачимо, що зусилля нерівні й потроху ця лінія сунеться на Суми", - зауважила Альона Яцина.

Ситуація в Сумській області - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, поблизу кордону Сумської області тривають бої, росіяни намагаються витіснити українські підрозділи та прорватися на територію України. За словами головкома ЗСУ Олександра Сирського, Сили оборони зірвали спробу наступу.

Також окупанти накопичують сили в селі Журавка та прагнуть закріпитися в Басівці для подальшого руху на Локню, повідомляє DeepState. Водночас противник намагається наблизитися до села Біловоди.

Крім цього, у Сумській області російські війська намагаються створити буферну зону та наблизитися до міста Суми. За даними ISW, 25–26 квітня тривали атаки біля Журавки, Біловода та Локні. РФ заявила про захоплення чотирьох населених пунктів і 90 км² території, але ISW підтвердив контроль лише над Новеньким, Басівкою, Журавкою та Веселівкою на площі близько 54 км².

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Сумська область вторгнення Росії новини Сумської області Курська область Бої в Курській області Операція в Курській області
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Зеленський відреагував на путінське перемир'я: що сказав президент

Зеленський відреагував на путінське перемир'я: що сказав президент

23:06Політика
До Сум лишилось 25 кілометрів: які населені пункти захопили росіяни

До Сум лишилось 25 кілометрів: які населені пункти захопили росіяни

22:06Війна
Перемир'я на 9 травня і реакція України та США: головні новини України (дайджест)

Перемир'я на 9 травня і реакція України та США: головні новини України (дайджест)

22:00Війна
Реклама

Популярне

Більше
Чому День перемоги не українське свято: історик вразив відповіддю

Чому День перемоги не українське свято: історик вразив відповіддю

Ребус для тих, у кого відмінний зір: треба за 5 секунд знайти літеру E

Ребус для тих, у кого відмінний зір: треба за 5 секунд знайти літеру E

Трамп закликав Путіна припинити війну і підписати угоду

Трамп закликав Путіна припинити війну і підписати угоду

Фортуна посміхнеться - 3 знаки зодіаку, яким пощастить в останні дні квітня

Фортуна посміхнеться - 3 знаки зодіаку, яким пощастить в останні дні квітня

Здивує багатьох: як українці називали один одного 100 років тому

Здивує багатьох: як українці називали один одного 100 років тому

Останні новини

23:17

Вдова Віталія Білоножка зворушливо вшанувала пам'ять покійного співака

23:06

Зеленський відреагував на путінське перемир'я: що сказав президент

23:06

Трамп чітко відповів, чи планує балотуватися в президенти втретє у 2028 році

22:56

Меган Маркл уперше прокоментувала розлучення з принцом Гаррі

22:38

Напругу в розетках підвищать до 230 В: чи є небезпека і що зміниться для українців

Скакатиме напруга, але є шанс уникнути відключень: Олександр Харченко - про літо 2025Скакатиме напруга, але є шанс уникнути відключень: Олександр Харченко - про літо 2025
22:25

"Дякую Богу за це щастя": Могилевська вперше показала свого чоловіка

22:12

"Підемо під вінець": Melovin підтвердив стосунки з відомою співачкою

22:11

"Перемирʼя" на 9 травня: у Кремлі прокоментували рішення Путіна

22:06

До Сум лишилось 25 кілометрів: які населені пункти захопили росіяни

Реклама
22:06

MOLODI розповіли, що з ними зробив Нацвідбір Євробачення

22:00

Перемир'я на 9 травня і реакція України та США: головні новини України (дайджест)

21:31

Що потрібно для потужного росту перцю: експерт радить особливе підживленняВідео

21:25

Чорні штани — класика гардероба – ідеї образів для будь-якої нагоди

21:13

Дипломатичні маневри: хто виграє битву за перемир’яПогляд

21:00

"На підтримку російської армії": відома співачка розповіла правду про Ані Лорак

20:58

Навіщо Путіну "перемирʼя" на 9 травня: політолог сказав, що задумали в РФ

20:42

Перемир'я на честь 9 травня: у Зеленського відреагували на критику Білого дому

19:59

Коли РФ може знову масовано атакувати Україну: експерт назвав точні дати

19:55

Ким насправді були гайдамаки: історик навів нові факти про повстанцівВідео

19:53

Експерти закликали ніколи не можна залишати їжу у фользі - в чому причинаВідео

Реклама
19:49

Що одягнути жінці на хрестини в церкву: поради для хрещених та батьків малюка

19:47

Заморозки починають відступати: які регіони заливатиме дощем

19:14

Чи будуть в Україні вимкнення світла через блекаут у Європі

19:05

Є загиблий та поранені: на Миколаївщині чоловік кинув гранату в наряд поліції

19:04

Чи можна в церкву без хустки — думка священника про сучасні правила

18:55

"Росіяни дуже бояться втратити Крим": в ГУР розповіли про головну мету окупантів

18:52

Нардепам хочуть збільшити компенсацію за оренду житла: скільки вони отримуватимуть

18:31

Персик мрії — це реально: ключові поради від садівникаВідео

18:11

Росія готується легітимізувати окупацію територій України - що вигадав Кремль

17:58

Декларація про доходи-2025: хто має її подати і за що можуть оштрафувати

17:38

Камалія посварилася з відомим співаком: "Почав висловлювати претензії"

17:21

Як помити вікна без розводів: чудо-засіб, який не залишає слідів

17:08

Як отримати пишне цвітіння клематісу: експерт розкриває важливі деталіВідео

17:07

Прийдуть невдачі: що в жодному разі не можна робити 29 квітня

17:00

Бур'яни у дворі зникнуть, якщо обприскати їх одним простим засобом

16:50

Відеоспостереження із записом у хмару: як це працює? новини компанії

16:47

"Трамп розчарований": в Білому домі вперше відреагували нове перемир'я Путіна

16:23

Залужний, Лукіч і Тайра зняли фільм — з іменами вчителів у титрах актуально

16:19

У Києві поховали 17-річного юнака, якого вбила ракета: що сказали друзі Дані

16:17

Росія висунула нові умови для миру: як реагує Україна та чого чекати від Трампа

Реклама
16:07

Енергоблоки зупиняться на ремонт: стало відомо, чи вимикатимуть світло влітку

15:58

"Може скакати напруга": експерт сказав, чи витримають прилади перехід на 230 В

15:43

Сезон шашликів-2025: на скільки і за що можуть оштрафувати українців

15:38

Тіна Кароль зробила відверте зізнання про іншого чоловіка

15:38

Гель чи порошок: майстер розповів, що краще для пральної машиниВідео

15:22

Не так, як усі звикли: як раніше українці називали травень

15:22

"Шахеди" атакували Черкаси, містян терміново закликали вимкнути газові прилади: деталі

14:55

Мозгова розповіла, куди подівся її молодий чоловік

14:40

Путін оголосив нове "перемир’я" у війні: як відреагувала Україна

14:38

Гороскоп на травень 2025 для Левів: подарунок з-за кордону та проблеми в родиніВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Великдень 2025
Коли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтарСтрасна п'ятниця-2025: що можна і не можна робити
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти