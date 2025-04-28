Зеленський відреагував на путінське перемир'я: що сказав президент

Володимир Зеленський вважає маніпуляцією таку пропозицію Путіна припинити вогонь.

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Зеленський відреагував на путінське перемир'я / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Що відомо:

Путін оголосив перемир'я на період параду

Зеленський відреагував на путінське перемир'я

Президент України Володимир Зеленський відреагував на пропозицію російського диктатора Володимира Путіна припинити вогонь. У своєму зверненні Зеленський назвав це спробою маніпуляцій.

Президент зазначив, що це лише бажання Путіна забезпечити собі тишу на час параду.

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"Зараз ось знову чергова спроба маніпуляцій: чомусь усі мають чекати 8 травня, і тільки тоді припиняти вогонь. Щоб забезпечити Путіну тишу на час параду. Ми цінуємо життя людей, а не паради", - сказав президент.

Зеленський наголосив на необхідності безумовного припинення вогню щонайменше на 30 днів.

"Ми підтверджуємо цю нашу пропозицію. Залишається також пропозиція Америки. Росія знає, що робити і як відповідати - припиняти вогонь реально. І ми вважаємо, що тиск світу, тиск Сполучених Штатів Америки може штовхнути Росію саме до такої відповіді, яка потрібна", - сказав Зеленський.

"Травневе перемир'я" Путіна - що відомо

Як писав Главред, російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване "перемир'я" на честь святкування "Дня перемоги".

За наказом лідера Кремля, "перемир'я" оголосили в період з 00:00 8 травня і до 00:00 в ніч на 11 травня. У цей час окупанти мають повністю припинити бої на фронті та атаки по території України.

Водночас президент США Дональд Трамп наполягає на необхідності постійного припинення вогню для завершення війни Росії проти України. Про це заявила прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт, коментуючи рішення Путіна про триденне перемир'я.

Тим часом Володимир Фесенко розповів, навіщо Путіну "перемир'я" на 9 травня. За словами політолога, лідер Кремля оголосив про так зване "перемир'я" на 9 травня, щоб захистити Москву від можливих ударів безпілотників. Лідер Кремля не хоче, щоб повітряна тривога зіпсувала йому свято.

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