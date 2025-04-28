Навіщо Путіну "перемирʼя" на 9 травня: політолог сказав, що задумали в РФ

Путін оголосив про "перемир'я", щоб показати ніби в РФ все добре та заспокоїти іноземну аудиторію, яка прибуде на парад.

https://glavred.net/world/zachem-putinu-peremirie-na-9-maya-politolog-skazal-chto-zadumali-v-rf-10659926.html Посилання скопійоване

Фесенко відповів, чому Путін хоче "перемир'я" на 9 травня / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Міноборони РФ

Ключові тези:

Путін хвилюється, щоб різні безпілотники не зіпсували йому свято

Україні потрібно руйнувати плани Кремля

Російський диктатор Володимир Путін оголосив про так зване "перемир’я" на 9 травня, аби захистити Москву від можливих ударів безпілотників. Лідер Кремля не хоче, щоб повітряна тривога зіпсувала йому свято. Про це заявив політолог Володимир Фесенко в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна.

Політолог нагадав, що Путін запросив чимало іноземних гостей на парад в Москву.

відео дня

"Ну, це для нього (Путіна - Главред) дійсно головне свято року. Тим більше так на ювілей...І тут от уявіть собі, ювілей, свято, на трибуні Мавзолея, а тут повітряна тривога, дрони летять там кудись там на Балашиху, так умовно кажу про Балашиху, чи кудись ще. Ну якось воно буде незручно", - сказав Фесенко.

Політолог також згоден зі словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, що "не треба вестись на цю гру Росії, що вона вже виграла війну, треба погоджуватись на мирних умовах тощо".

"Треба демонструвати, що ні, гру не Росія веде, а що гра може йти не за запланованим сценарієм. Тому я думаю, що дійсно потрібна контргра, потрібні такі асиметричні, а іноді й дзеркальні кроки, щоб ламати російську гру", - вважає політолог.

Фесенко нагадав, що Україна порушила плани Росії ще тоді, коли погодилася на 30-денне припинення вогню, ініційоване Сполученими Штатами.

"Зараз, я думаю, потрібно щось таке. Якщо Путін готовий оголошувати час від часу тимчасове припинення вогню, от давайте. Давайте, теж перевірка, хай теж виконує припинення вогню.Тоді будемо вирішувати, ми погодимось на 9 травня чи ні", - підкреслив політолог.

"Перемирʼя" Путіна - останні новини

Як писав Главред, російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване "перемир'я" на честь святкування "Дня перемоги" (9 травня). За наказом Путіна, перемир'я оголосили у період з 00:00 8 травня і до 00:00 у ніч проти 11 травня. В цей час окупанти мають повністю припинити бої на фронті та атаки по території Україні.

Пізніше в Білому домі відреагували нове перемир'я Путіна. Прессекретар Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США Дональд Трамп прагне довготривалого припинення вогню, а не тимчасового перемир'я.

Також на "перемирʼя" Путіна відреагували в українському МЗС. Андрій Сибіга у дописі в соцмережі X зазначив, що Росія має негайно припинити вогонь, якщо дійсно прагне миру. Він запитав, для чого чекати 8 травня? За словами Сибіги, вогонь можна припинити зараз з будь-якої дати і на 30 діб — щоб це було реально, а не просто для параду.

Читайте також:

Хто такий Володимир Фесенко Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред