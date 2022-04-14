Вторгнення планувалося на 22 лютого: Данілов назвав, кого РФ бачила на чолі України

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Російське вторгнення в Україну планувалося на 22 лютого, саме до нападу в цей день готувалася українська влада, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

"Ми усвідомлювали, що відбуватиметься на території нашої країни. Більш того, дата нападу була не 24 лютого, а 22-го. Вони 22 лютого повинні були напасти на нашу країну в тому форматі, який є зараз... у нас є чітке уявлення, що це повинно було бути 22-е. Наші розвідники в боях отримали накази, які були видані на 22-е число, а потім виправлені на 24-е", - сказав він в інтерв'ю виданню ВВС.

За словами секретаря РНБО, єдиною несподіванкою для Києва стало те, що окупанти задіяли для вторгнення територію Білорусі. "Дискусії про це були, але в підсумку ми вважали, що це буде по-іншому. Але сталося як сталося", - зазначив Данилов.

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РФ хотіла поставити в Україні маріонетковий уряд

Він пояснив, що Росія мала дуже простий план із захоплення України, який включав знищення президента Володимира Зеленського.

"План був досить простий і зухвалий: перш за все, знищення президента нашої країни. У них це стояло питанням номер один, і було кілька спроб з цього питання. Більше того, я можу сказати, що 22 лютого приблизно о 19.20 ми отримали інформацію, що найближчим часом це може статися", - сказав співрозмовник.

"Це було 22 числа. Потім було ще чотири спроби. Крайня була 7 березня - тоді ми отримали інформацію від наших партнерів, розвідок, що планується така операція", - підкреслив Данилов.

Він уточнив, що найбільш напруженими були перші три-чотири дні російського вторгнення.

читайте такожЯнукович просить Лукашенка атакувати Україну: деталі приїзду "легітимного" до Мінська"У ці дні поведінка людей визначала всю цю ситуацію... стрільби в перші дні було чимало. Я не хочу говорити кількість людей, які поклали в перші дні, ДРГ, які були на території. Вони тут були. Ви не думайте, що вони приходили непідготовленими. Була сітка, були опрацьовані багато моментів. Але я вдячний і охороні президента, і УДО, яке тримало і тримає урядовий квартал, і всім нашим військовим", - уточнив секретар Радбезу.

При цьому, відповідаючи на запитання журналіста про те, хто повинен був очолити маріонетковий уряд у Києві, Данилов заявив, що він розуміє, "кого готували на цей пост" і це не підозрюваний у держзраді нардеп Віктор Медведчук, президент-втікач Віктор Янукович, політик Євген Мураєв або екс-нардеп Олег Царьов.

"Єдине, що можу сказати, що це люди в погонах. У великих погонах ... це моє припущення, що це люди у великих погонах. І на посаду прем'єр-міністра, і на посаду керівника держави", - підсумував Данілов.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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