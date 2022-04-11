Рашистів постріляли як у тирі: ЗСУ знищили танкову колону РФ

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Бійці Десантно-штурмових військ України знищили п'ять танків ворога на полі бою.

У бою відзначилися воїни 13-го окремого десантно-штурмового батальйону імені Героя України полковника Тараса Сенюка 95 окремої десантно-штурмової бригади, йдеться в повідомленні Командування ДШВ.

Відзначається, що знищення ворожої бронетехніки відбувалося протягом двох днів запеклих боїв на одному з важливих напрямків. Трофеями житомирських десантників стали п'ять танків противника, один з них командирський.

"Українські десантники продовжують виконувати бойові завдання зі знищення російських окупантів, перетворюючи їх техніку на металобрухт. Тільки спільними зусиллями ми захистимо Україну та її громадян і здобудемо перемогу! Слава ДШВ! Слава Україні", - йдеться в повідомленні.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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