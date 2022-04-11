Потужний удар артилерії ЗСУ: десятки орків "перемололи" на фарш

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Українські військовослужбовці знищили 92 окупантів і військову техніку в ході боїв в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід в понеділок.

"Наша артилерія завдавала вогневого ураження по скупченню особового складу і техніки. В ході боїв наші військові знищили: особового складу – 92, танків – 1, БТР/БМП – 3, артилерійських систем-3, АТ-24, вертольотів-1, БПЛА-3", - повідомляється в Facebook ОТГ Схід.

У свою чергу, окупаційні війська здійснили одну атаку.

"Українські захисники продовжують стримувати агресора", - йдеться у зведенні.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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