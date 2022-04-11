Вантаж 200 для Ставрополя: ЗСУ знищили підполковника РФ - начальника артрозвідки

Ліквідований окупант В'ячеслав Савінов

Збройні Сили України ліквідували підполковника російських окупаційних військ В'ячеслава Савінова.

Знищений окупант був начальником артилерійської розвідки 49 армії РФ. Він був знищений в Україні ще 12 березня, проте про смерть окупанта в Росії повідомили тільки зараз, повідомляє Defence Express.

Відзначається, що смерть російського окупанта підтвердили в Росії тільки зараз. Повідомлення про ліквідацію окупанта з'явилося на сайті регіональної громадської організації ветеранів і випускників Казанського вищого училища ракетних військ і артилерії.

Звернемо увагу, що Савінов був заступником начальника штабу відділу ракетних військ і артилерії і очолював артилерійську розвідку 49 загальновійськової армії РФ.

Згідно з повідомленням, поховання було зроблено через два тижні після смерті полковника путінської армії. І до 11 квітня в Росії про його загибель мовчали.

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Додамо, що до агресії проти України Савінов засвітився в Сирії, де брав участь у звірствах проти мирних жителів.

Звернемо увагу, що за офіційною інформацією штаб 49-ї армії розташований в Ставрополі.

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