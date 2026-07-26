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Окупанти йдуть на штурми заради одного: "Мадяр" розкрив схему РФ

Марія Николишин
26 липня 2026, 09:33
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"Мадяр" повідомив про зростання чисельності штурмових груп ворога та рекордні показники їх знищення у липні.
Окупанти йдуть на штурми заради одного: 'Мадяр' розкрив схему РФ
"Мадяр" розповів про штурми РФ / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, t.me/robert_magyar

Головне із заяви "Мадяра":

  • Росія наростила штурмові групи для фальшивих "успіхів"
  • СБС фіксує рекордне знищення особового складу
  • Попри відсутність мобілізації, поповнення військ триває

У липні країна-агресор Росія суттєво збільшила чисельність військових, яких залучає до штурмових дій на фронті, водночас зросли й втрати окупантів від ударів українських дронів. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді.

За його словами, російське командування нарощує штурмові групи насамперед для того, щоб приховати розрив між неправдивими доповідями про ситуацію на фронті та реальним станом справ. Такі групи отримують завдання за будь-яку ціну дістатися українських позицій і зробити фото чи відео як доказ нібито успішного просування.

відео дня

"Перш за все противник латає дірки між неправдивими доповідями про стан/положення та фактичним перебуванням власних позицій на ЛБЗ. Дієвий інструмент замилювання- нарощування груп інфільтрації з єдиною метою: заповзти за стрічку та здійснити флаговтик з селфі або зовнішнім фільмуванням, йменований завданням "ван вей тікет". Для цього потрібні додаткові одноразові штурмові ресурси", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідцентру Сил безпілотних систем, чисельність живої сили противника, залученої у штурмах, у липні зросла на 18% порівняно з травнем та на 12% порівняно з червнем.

Втрати ворога зростають

Паралельно зі збільшенням штурмових груп зростають і втрати російської армії. Динаміка знищення особового складу свідчить про те, що нарощування піхоти не приносить окупантам відчутної переваги на полі бою.

За словами "Мадяра", показник знищення особового складу противника пілотами СБС у липні зріс на 11% порівняно з червнем і до кінця місяця перевищить 11 тисяч уражених окупантів.

Прихована мобілізація

Роберт Бровді зазначив, що, попри відсутність офіційного оголошення нової мобілізації в Росії, приховане поповнення особового складу триває.

За його словами, сучасні методи розвідки дозволяють фіксувати такі процеси, навіть якщо Кремль намагається їх приховати.

"Мобілізацію Путін поки публічно не оголошував в міру очевидних вереснево-виборчих причин. Ознаки ж прихованого набору приховати неможливо навіть у тайзі боліт", - підсумував "Мадяр".

Роберт Бровді "Мадяр"
Роберт Бровді "Мадяр" / Інфографіка: Главред

Що чекає на РФ на фронті з приходом Драпатого

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що новий головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий дотримується сучасного погляду на ведення високоадаптивної та високодинамічної війни.

За його словами, з приходом Драпатого російських окупантів в Україні чекають чимало сюрпризів.

"Нехай чекають і нехай бояться. Їхні страхи не безпідставні. Це не вигадки й не фантазії. Їхні страхи та панічні настрої цілком обґрунтовані. Але про можливі "неприємні сюрпризи" я б не сказав, навіть якби знав", - підкреслив він.

Михайло Драпатий
Михайло Драпатий / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, 25 липня Сили оборони України вперше вразили російську реактивну систему залпового вогню "Сарма", яку російська пропаганда позиціонує як вітчизняний аналог американської HIMARS.

24 липня окупаційна армія країни-агресорки Росії здійснила спробу масованого танкового прориву на Добропільському напрямку, але прикордонники підрозділу "Фенікс" у взаємодії із суміжними підрозділами зірвали ворожий план.

Водночас аналітичний проєкт DeepState оновив інтерактивну мапу бойових дій, зафіксувавши зміни на фронті. Окупаційна армія РФ просунулася на Донеччині та Запоріжжі.

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Про персону: Роберт Бровді

Бровді Роберт Йосипович (позивний "Мадяр"; нар. 9 серпня 1975, Ужгород, Закарпатська область) - український військовослужбовець, майор ЗСУ, відомий як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра". Герой України (2025). З 3 червня 2025 є командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ.

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