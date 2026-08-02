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Наступ РФ зазнав краху: в ISW повідомили, наскільки провальними виявилися результати липня

Сергій Кущ
2 серпня 2026, 12:24
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Одним із основних напрямків діяльності окупантів у липні стала Костянтинівка Донецької області.
Наступ Росії зазнав краху: в ISW повідомили, наскільки провальними виявилися результати липня
Наступ Росії зазнав краху: в ISW повідомили, наскільки провальними виявилися результати липня / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Ключові факти:

  • Наступ РФ не приніс значущих результатів
  • У липні темпи просування впали майже в чотири рази
  • ISW не бачить умов для різкого прискорення атак

Весняно-літня наступальна кампанія російських окупантів не принесла Кремлю очікуваних результатів. Незважаючи на активні штурми на кількох напрямках, темпи просування армії РФ залишаються значно нижчими за торішні, йдеться в новому звіті Інституту вивчення війни.

За даними аналітиків, у липні 2026 року російські війська просунулися лише на 37,85 квадратних кілометра, що в середньому становить близько 1,22 квадратного кілометра на добу.

відео дня

При цьому протягом місяця окупанти змогли проникнути на українську територію приблизно на 121,56 квадратного кілометра, однак ці показники залишаються значно нижчими за торішні.

Для порівняння: у липні 2025 року російська армія захопила 455,74 квадратних кілометра, що майже в чотири рази перевищує нинішні результати.

В ISW зазначають, що темпи просування російських військ практично не змінилися з лютого 2026 року.

Одним із основних напрямків активності окупантів у липні стала Костянтинівка Донецької області.

Однак численні спроби прорватися до міста не привели до досягнення будь-яких оперативно значущих цілей.

Російським військам так і не вдалося захопити Костянтинівку або домогтися істотної зміни ситуації на цій ділянці фронту.

"Щомісячні темпи просування Росії у 2026 році були значно нижчими, ніж темпи просування Росії за той самий період 2025 року, навіть з урахуванням проникнень на українську територію", - йдеться у звіті ISW.

На думку аналітиків, однією з головних причин уповільнення російського наступу залишаються ефективні дії українських Сил оборони.

Йдеться про постійні контратаки, удари по об’єктах у російському тилу, а також широке застосування безпілотників.

В ISW наголошують, що саме українські дрони продовжують суттєво обмежувати можливості російської армії використовувати важку бронетехніку та проводити масштабні механізовані операції.

Хоча в липні окупанти здійснили кілька механізованих штурмів на різних ділянках фронту, помітних результатів вони не принесли.

Наступ РФ зазнав краху: в ISW повідомили, наскільки провальними виявилися результати липня
Що відомо про Костянтинівку / Інфографіка: Главред

Аналітики також зазначають, що Кремль останніми роками адаптував свою армію до ведення позиційної війни.

Однак навіть така стратегія не дозволяє Росії досягти значного прискорення наступу.

"Немає жодних ознак того, що російські війська зможуть різко прискорити своє просування або відновити маневрений характер війни на даний момент", - підсумували в ISW.

Нагадаємо, раніше представник 425-го штурмового полку "Скала" зробив важливу заяву щодо ситуації в Костянтинівці. Він підкреслив, що полонені бійці "Скали" дають уявлення про хід бойових дій та інформаційні провокації з боку противника, що важливо для оцінки оперативної обстановки на фронті. Наразі ситуація залишається під контролем.

Зазначимо, що головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський під час доповіді про становище на фронті повідомив про стан оборони в Костянтинівці. За його словами, безпілотники та контратаки допомагають виявляти й уражати противника, що суттєво знижує темпи просування окупантів у цьому напрямку.

Як раніше повідомляв "Главред", представники Інституту вивчення війни (ISW) висловили свою позицію щодо липневої наступальної кампанії РФ. Аналітики відзначили складні фейкові перемоги РФ та сумніви щодо автентичності відеодоказів, а також закликали враховувати ці фактори під час подальшого аналізу оперативної ситуації, щоб профільні відомства могли скоригувати реакцію на загрози.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американський аналітичний центр, заснований у 2007 році військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.

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