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Заплутався у власних брехнях: Путін визнав, що не захопив Куп’янськ і переплутав річку з містом

Анна Ярославська
29 червня 2026, 12:02
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Куп'янськ, згідно з картами ISW та DeepState, перебуває під контролем ЗСУ.
Путін, Куп'янськ
Голова Кремля підтвердив, що армія РФ так і не змогла захопити Куп’янськ / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, 14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого

Коротко:

  • Путін визнав провал планів щодо захоплення Куп'янська
  • Диктатор РФ озвучив нові неправдиві дані про позиції армії РФ

Російський диктатор Володимир Путін фактично визнав, що армія РФ так і не змогла захопити Куп’янськ у Харківській області, хоча наприкінці минулого 2025 року глава Кремля щонайменше двічі повідомляв про взяття міста.

В інтерв’ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну Путін сказав, що "наші війська перебувають на відстані від 2,5 до 4–5 км від західної межі [Куп’янська]".

відео дня

Господар Кремля також згадав фотографію президента України Володимира Зеленського біля стели міста, зроблену під час візиту в грудні 2025 року.

"Почну з міста Куп’янська, на тлі стели якого представники київського режиму люблять влаштовувати фотосесії. Наші війська перебувають на відстані від 2,5 до 4–5 кілометрів від західної межі міста. Противник уже здійснив низку контратак, але успіху не досяг", - заявив глава Кремля.

Насправді Куп’янськ, згідно з картами ISW, перебуває під контролем ЗСУ.

Куп'янськ на карті ISW
Куп'янськ на карті ISW / understandingwar.org

Згідно з картою DeepState, від російських позицій до найближчих західних околиць міста - не менше 6 км.

Куп'янськ на карті
Куп'янськ на карті / deepstatemap.live

Нагадаємо, 20 листопада 2025 року начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов вперше офіційно доповів Путіну про "захоплення Куп’янська". У відповідь на цей звіт Путін заявив, що в оточенні опинилися 15 батальйонів ЗСУ. Ці дані одразу ж спростували як українська сторона, так і російські військові блогери.

2 грудня президент України Володимир Зеленський приїхав на Куп’янський напрямок у Харківській області та опублікував відео з Куп’янська.

19 грудня 2025 року президент РФ Володимир Путін знову заявив, що російські війська вже кілька тижнів як окупували Куп’янськ. Під час пресконференції він також стверджував, що на лівому березі річки Оскол 3,5 тисячі українських бійців потрапили в оточення.

Заплутався у власних брехнях: Путін визнав, що не захопив Куп’янськ і переплутав річку з містом
​Куп’янськ / Інфографіка: Главред ​

Путін переплутав місто з річкою

Путін також заявив, що українські військові нібито "майже оточені" в районі "річки Старий Оскол". Однак географічно такого водного об’єкта не існує.

"На лівому березі річки Старий Оскол нами фактично заблоковано різнорідне угруповання противника чисельністю близько 5 тисяч осіб... До повного оточення залишилося приблизно два кілометри", - заявив Путін.

Насправді Старий Оскол - це місто в Бєлгородській області Росії, розташоване на відстані понад 100 кілометрів від державного кордону з Україною. Річки з такою назвою не існує.

На заяву Путіна звернув увагу радник міністра оборони України та громадський діяч Сергій Стерненко. За його словами, російський лідер переплутав назву міста з назвою річки.

"У Путіна вже повний маразм. Він заявив, що ЗСУ майже оточені в районі Старого Оскола. Це місто розташоване в Бєлгородській області за 100 км від кордону", - написав Стерненко.

Старий Оскол на карті
Старий Оскіл на карті / t.me/ssternenko

Ймовірно, Путін мав на увазі річку Оскол, яка протікає територією Росії та Харківської області України і є найбільшим лівим притоком Сіверського Донця. Саме в районі цієї річки тривають бойові дії на Харківському напрямку.

Путін розкрив плани щодо міста Суми

Як писав Главред, за словами Путіна, російські окупаційні війська нібито перебувають за 10,5 км від міста Суми й продовжують виконувати завдання зі створення так званої "зони безпеки" вздовж державного кордону.

Глава Кремля запевнив, що у Росії нібито немає політичних планів щодо захоплення Сум чи області.

"Будь-яких політичних планів щодо цього міста та регіону в цілому у нас немає. Будемо орієнтуватися на пропозиції Міноборони та Генштабу. Війська на цьому напрямку діють активно, рішуче, просуваються швидкими темпами", - сказав він.

У свою чергу, військовий експерт Іван Тимочко вважає, що Путін намагається видати провал наступу в Сумській області за військовий успіх. Початкові плани Росії були набагато масштабнішими. Окупанти розраховували взяти під контроль Сумську область, прорватися в напрямку Київської області та захопити обласний центр. Однак цей задум зазнав краху.

"Вони наступали досить значними силами, але все провалилося. 60-тисячне угруповання зазнало поразки", - зазначив Тимочко.

Саме через відсутність реальних досягнень Кремль змушений створювати інформаційну картину успіху.

Війна Росії та України - новини

Як писав Главред, російський диктатор Володимир Путін зробив низку заяв щодо внутрішньої ситуації та війни проти України. Він визнав, що удари по енергетичній інфраструктурі Росії створюють проблеми, однак назвав їх "некритичними".

Тим часом представник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що за чотири роки повномасштабного вторгнення Росія не змогла реалізувати жодної із заявлених цілей. При цьому країна-агресор РФ зазнала значних втрат - близько 1,3 мільйона осіб, а її наступальні дії фактично зупинилися.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що Путін намагається представити військову перемогу Росії в Україні як неминучу, а український фронт - як такий, що перебуває на межі краху.

"Кремль продовжує вдаватися до подібних риторичних прийомів, намагаючись вплинути на Захід і Україну, щоб вони поступилися вимогам Росії, особливо з огляду на те, що боєздатність Росії на полі бою у 2026 році продовжує знижуватися, а здатність Росії досягати своїх цілей військовим шляхом залишається під питанням", - йдеться у звіті.

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Про персону: Іван Тимочко

Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

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