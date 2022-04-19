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У ЗСУ стало більше винищувачів: у Пентагоні розкрили деталі допомоги союзників

19 квітня 2022, 23:50

ЗСУ отримали запчастини, що дозволяють підняти в повітря більше військових літаків.

всу, літак
ЗСУ озброїли новими літаками / Facebook / kpszsu

У рамках допомоги для відбиття російської агресії союзники передали Україні деталі для бойових літаків, заявили в Міністерстві оборони США.

Він пояснив, що ЗСУ отримали запчастини, що дозволяють підняти в повітря більше військових літаків, повідомляє CNN.

Як уточнив прес-секретар Пентагону Джон Кірбі, мова йде про допомогу, отриману не від Сполучених Штатів.

"Я просто хотів би сказати, не вдаючись до того, що надають інші країни, що вони (українці) отримали додаткові платформи, а також деталі, щоб дозволити збільшити свій флот, розмір авіапарку. Я думаю, що на цьому варто зупинитися", – заявив Кірбі.

"Україна отримала від інших країн підтримку, щоб деякі з її літаків знову стали діючими. Зараз в України більше доступних літаків-винищувачів з фіксованим крилом, ніж два тижні тому. І це не випадково", - цитує Кірбі Голос Америки.

Він додав, що інші країни, у яких є досвід роботи з такими типами літаків, змогли допомогти Україні підняти і запустити бездіяльні літаки. "Українці отримали додаткові судна і деталі, щоб допомогти підняти більшу кількість літаків в повітря", - додав Кірбі.

Спікер Пентагону не уточнив, про які саме країни або типи літаків йдеться. Він додав, що за схожою схемою інші країни допомогли Києву також і з танками.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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Пентагон військовий літак війна Росії та України
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