Битва за Донбас визначить долю війни - на Росію очікує на провал: Арестович розкрив план окупантів

Після запуску Росією останніх резервів, вона зможе діяти тільки тактично - Офіс президента / Reuters

Битва України та Росії за Донбас та її результат визначить третю фазу війни, яка призведе до такого ж провалу, як і перша. Ситуація з силами і засобами показує, що завдання вирішити не можна. Рух російських окупаційних військ пов'язаний з вказівками Кремля і нездатністю військового командування пояснити неможливість реалізації таких цілей. Після того як оперативні резерви росіян будуть вичерпані, вони зможуть здійснювати тільки тактичні дії, і зосередять свої зусилля на політичному і дипломатичному фронтах. Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

Під час своєї заяви у вівторок, 19 квітня, він розповів про те, що війна за Донбас важлива, а її результат визначить наступну фазу війни. Однак на росіян знову очікує провал. У них недостатньо сил і засобів, а військові не можуть це сказати політичним начальникам, які женуть війська вперед.

читайте такожЗагострення на Донбасі вже розпочалося, але ЗСУ діють: воїни відбили атаки РФ в Рубіжному і Попасній"Ця битва хоч і важлива і доля її визначить третю фазу війни, ця фаза буде такою ж провальною, як і перша фаза. За співвідношенням сил і засобів вона не дозволяє вирішити поставлені їм завдання. Єдине, чим це виправдано з їхнього боку, це політична воля, яка змушує їх військових гнати вперед і нездатність їх військових пояснити, що вони не можуть виконати цілі, які перед ними поставлені", - зазначив Арестович.

Також він акцентував увагу на тому, що після того, як Росія запустить останні оперативні резерви, вона зможе здійснювати тільки тактичні кроки. Йдеться про перемовини та оголошення так званих "народних республік".

"У них три виходи: ставати в оборону, намагатися підкріплювати її політичними оголошеннями якихось херсонських народних республік або йти. Але мирні перемовини ще можливі. Я думаю, що підуть мирними перемовинами, вони намагатимуться домовитися, обдурити нас і зробити вигляд, що так все з самого початку і планувалося, що адмінкордон так званих "ЛНР" і "ДНР" це і є те, до чого все йшло...", - підкреслив Олексій Арестович.

Наступ Росії на Донбасі

Президент Володимир Зеленський 18 квітня зробив заяву про те, що Росія вже розпочала наступ на Донбас. Окупанти сконцентрували в регіоні значну кількість військ і живої сили. Втім, українці продовжать захищатися і боротися за свої землі.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович сказав, що у загарбників РФ є чотири завдання на Донбасі: встановлення контролю над Рубіжним, Попасною, Сєвєродонецьком; просування на Ізюмському напрямку у бік Слов'янська та Краматорська, рух у напрямку Гуляйполя Запорізької області та Маріуполя, а також у напрямку Херсонської області.

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що РФ збирається вже до Великодня захопити Донбас. За його словами, Володимир Путін, як і раніше, збирається знищити Україну як державу. Причому ситуація не зміниться допоки, доки Київ остаточно не переможе Москву.

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